Tak jsme se zase po krátké odmlce sešli. My, studenti Univerzity třetího věku. Slavnostní uvítání...

A hlavně setkání s mými sestrami. Jsme tři ségry, které tato škola přitahuje už dlouho. Ale setkat se mimo ni, to je někdy problém.To je tak, když pořád není čas a klábosíme jen na Fejzbůku. A po straně nadáváme na mládež, že čučí jen do mobilů.

Takže dnešek byl opravdu slavnostní. Zvlášť pro mě, která konečně odhodila gumáky a lesní ohoz (důvod toho všeho vystrojení je jasný, houbařské žně) a po delší době otevřela dokořán skříň, ze které se za chvíli stala ramínková válka.

„Vžyť já nemám co na sebe!“ zaúpěla jsem a přehazovala hadry ze strany na stranu. Vysvobodilo mě jen to, že ručičky na hodinách už ukazovaly pokročilý čas. A v mžiku bylo rozhodnuto. Je krásný podzim, tak půjdu do pestré a hlavně červené barvy. A už frčím do svého rodného města, na tu slávu. Už se vítám se sestrou Eliškou, nějak pátravě si mě prohlíží, ale mlčí. Vzápětí je na obzoru sestra Marie a po chvíli obě naráz vyhrknou.

„Jitko, ty máš chlapa!? A já s údivem vykoktám, jako proč? a co se děje? Odpovědí je mi důvod mého pestročerveného oblečení, nezvyklý mejkap a asi celková úprava mého já. A tak jdu směle do boje.

„No, tak narovinu, sestry, mám kámoše (leze to ze mě jak z chlupaté deky) a je fajn.“

„A známe ho, jak se jmenuje, a jak dlouho se znáte?“.... chrlí ze sebe ségry jednu otázku za druhou.

„Možná ho znáte, já ho viděla třikrát a teď se uvidíme zase v listopadu. Máme spolu totiž krásně těsné spojení, budeme spolu celý den a celou noc.“, odpovídám vlastně popravdě a dodávám „ jo a jméno začíná na H.“ Jako Honza, pomyslím si a v duchu zavzpomínám na svou první lásku, bože to už je před půlstoletím, to snad ani není možný. A před sebou vidím udivené oči sester, jak si přebírají mou vyřčenou informaci o těsném spojení a tak raději kápnu božskou.

„Holky moje, on to vskutku není žádnej chlap, ale fakt „kamoš“ Holter, měřič krevního tlaku. To je můj původce dobré nálady a bezpečí, kdo nezažil, nepochopí.“ A v tom se začnem smát, já a moje ségry. Žádná jobovka se nekoná, jsme tu hlavně spolu a to je pro fajn tlak to nejlepší.