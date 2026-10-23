Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Co je vám, doktorko?

Jitka Štanclová
Kdo z vás chodí rád k lékaři? Přiznám se bez mučení, že já teda ne! A na mém tlaku se to vždycky projeví.

„Nojo, to jste zase vy s tím syndromem bílého pláště!“ usmívá se paní doktorka, potom i sestry okolo. A já sedím jak na jehlách a jsem schopna ten tlak vědomě pozvednout jak se dá. Ale už se lepším! Napodruhé a napotřetí už jsem zase normální.

Tentokrát jsem na preventivní kontrole, tak jsem navíc napjatá z výsledků krevních odběrů. Ale je tu dost nával, takže po celkem úspěšném zvládnutí měření tlaku, mě sestřička posílá zpět do čekárny s tím, že až se uvolní místo u paní MUDr. zavolá mě.

Při chvilce čekání si všimnu, že nejen já jsem rozrušená, ale i starší paní, která s hůlčičkou, ale celkem svižně, přechází sem a tam. Štrádovala si to pěkně rychle. Po chvilce se otevřou dveře a v nich sestra, která už mě vybízí ke vstupu a přitom dodává směrem ke korzující:

„Paní Kalábková, ale co vy tady, přece jste tu byla včera a nejste zase objednaná, to prostě nejde, podívejte se, kolik je tu lidí!“ a to jsem už vcházela k paní doktorce a s očekáváním usedla na židli.

„Viděla jste to paní Štanclová?“rozezleně, ale smutně spustila MUDr. „Je mi té paní hrozně líto, víte má Alzheimra a denně nám sem chodí, už jsem žádala její rodinu, aby situaci řešili, tak snad se to podaří.“ A pak jsme si tak nějak vzájemně postěžovaly, kolik takových podobných případů je kolem nás. Ale já tak nějak doufala, že už se dozvím mé výsledky, když vtom vidím, jak se paní doktorka upřeně dívá na displej počítače a hlavu nepřirozeně naklání hned k pravému, pak rychle k levému rameni. Trvalo to chviličku, ale ve mně hrklo a už jsem se hrozila, že já snad budu v roli zachránce, když se MUDr. ke mně otočila a usmála.

„Jejda, vy jste si asi myslela, že mě přeskočilo, že? Ale já se dívám, že mi sem poslali EKG vzhůru nohama, tak to luštím“, zasmála se a já s úlevou s ní.

Je to prostě tak. I doktoři jsou jenom lidi. Se svými starostmi a problémy. A když se to najednou nakupí, je toho moc i na ně. Výsledky mého vyšetření dopadly dobře, co víc si přát.

Autor: Jitka Štanclová | pátek 23.10.2026 18:53 | karma článku: 0 | přečteno: 24x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Jitka Štanclová

To jsou přece italský komáři, ty neškodí!

Čas prázdnin, tak já ho letos dodržovala až přespříliš i zde na blogu. Ale čas s vnoučaty nenahradí nic.

23.9.2026 v 21:06 | Karma: 19,39 | Přečteno: 259x | Diskuse | Ona

Jitka Štanclová

A drobný na autobus máš?

Potichu zašeptala, tak, aby nikdo jiný neslyšel. Přitom posunula dlaň přímo ku kapse bundy, a já vždycky věděla, že tam nejsou jen drobásky.

3.7.2026 v 21:08 | Karma: 22,76 | Přečteno: 371x | Diskuse | Osobní

Jitka Štanclová

Děcka, já vás tak ráda vidím!

Hlaholila Dáša hned mezi dveřmi, pak odložila svou pomocnou hůl a začalo velké objímání. To se ví, že velké. Po tolika letech!

31.5.2026 v 20:40 | Karma: 19,85 | Přečteno: 291x | Diskuse | Osobní

Jitka Štanclová

Vltava, Smetana a Litomyšl.

Nic míň a nic víc. Kdo by neznal tohle spojení. Vždycky jsem si myslela, že už to nemůže nic překonat.

17.5.2026 v 18:51 | Karma: 15,67 | Přečteno: 159x | Diskuse | Ona

Jitka Štanclová

Smrdíš jako důchodce, babi!

Ozvalo se za mnou cestou busem. Nejdřív ve mně hrklo, že jsem ta oslovená, ale terčem byla sedící paní vedle asi desetiletého kluka.

11.5.2026 v 20:04 | Karma: 33,27 | Přečteno: 2635x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek
23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13...

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek
23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13...

Soud v Plzni přijal 26 stížností na volby v 18 obcích a obvodech na západě Čech

ilustrační snímek
23. října 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Krajský soud v Plzni přijal 26 návrhů na neplatnost voleb či hlasování, které se týkají 18 obcí,...

V H.Králové ocenili mladé autory v literární soutěži Svoboda není samozřejmost

ilustrační snímek
23. října 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Ocenění v literární soutěži Svoboda není samozřejmost dnes v centrální budově Knihovny města Hradec...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jitka Štanclová

  • Počet článků 699
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 889x
Jsem obyčejná ženská, která chce svým psaním potěšit, naladit a někdy i rozesmát.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×