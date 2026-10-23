Co je vám, doktorko?
„Nojo, to jste zase vy s tím syndromem bílého pláště!“ usmívá se paní doktorka, potom i sestry okolo. A já sedím jak na jehlách a jsem schopna ten tlak vědomě pozvednout jak se dá. Ale už se lepším! Napodruhé a napotřetí už jsem zase normální.
Tentokrát jsem na preventivní kontrole, tak jsem navíc napjatá z výsledků krevních odběrů. Ale je tu dost nával, takže po celkem úspěšném zvládnutí měření tlaku, mě sestřička posílá zpět do čekárny s tím, že až se uvolní místo u paní MUDr. zavolá mě.
Při chvilce čekání si všimnu, že nejen já jsem rozrušená, ale i starší paní, která s hůlčičkou, ale celkem svižně, přechází sem a tam. Štrádovala si to pěkně rychle. Po chvilce se otevřou dveře a v nich sestra, která už mě vybízí ke vstupu a přitom dodává směrem ke korzující:
„Paní Kalábková, ale co vy tady, přece jste tu byla včera a nejste zase objednaná, to prostě nejde, podívejte se, kolik je tu lidí!“ a to jsem už vcházela k paní doktorce a s očekáváním usedla na židli.
„Viděla jste to paní Štanclová?“rozezleně, ale smutně spustila MUDr. „Je mi té paní hrozně líto, víte má Alzheimra a denně nám sem chodí, už jsem žádala její rodinu, aby situaci řešili, tak snad se to podaří.“ A pak jsme si tak nějak vzájemně postěžovaly, kolik takových podobných případů je kolem nás. Ale já tak nějak doufala, že už se dozvím mé výsledky, když vtom vidím, jak se paní doktorka upřeně dívá na displej počítače a hlavu nepřirozeně naklání hned k pravému, pak rychle k levému rameni. Trvalo to chviličku, ale ve mně hrklo a už jsem se hrozila, že já snad budu v roli zachránce, když se MUDr. ke mně otočila a usmála.
„Jejda, vy jste si asi myslela, že mě přeskočilo, že? Ale já se dívám, že mi sem poslali EKG vzhůru nohama, tak to luštím“, zasmála se a já s úlevou s ní.
Je to prostě tak. I doktoři jsou jenom lidi. Se svými starostmi a problémy. A když se to najednou nakupí, je toho moc i na ně. Výsledky mého vyšetření dopadly dobře, co víc si přát.
Jitka Štanclová
To jsou přece italský komáři, ty neškodí!
Čas prázdnin, tak já ho letos dodržovala až přespříliš i zde na blogu. Ale čas s vnoučaty nenahradí nic.
Jitka Štanclová
A drobný na autobus máš?
Potichu zašeptala, tak, aby nikdo jiný neslyšel. Přitom posunula dlaň přímo ku kapse bundy, a já vždycky věděla, že tam nejsou jen drobásky.
Jitka Štanclová
Děcka, já vás tak ráda vidím!
Hlaholila Dáša hned mezi dveřmi, pak odložila svou pomocnou hůl a začalo velké objímání. To se ví, že velké. Po tolika letech!
Jitka Štanclová
Vltava, Smetana a Litomyšl.
Nic míň a nic víc. Kdo by neznal tohle spojení. Vždycky jsem si myslela, že už to nemůže nic překonat.
Jitka Štanclová
Smrdíš jako důchodce, babi!
Ozvalo se za mnou cestou busem. Nejdřív ve mně hrklo, že jsem ta oslovená, ale terčem byla sedící paní vedle asi desetiletého kluka.
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