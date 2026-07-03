A drobný na autobus máš?
To prostě byla naše mamka. Určitě v sobě měla zvláští radar, takový ten maminkovský, který ani za nic na světě nedala znát. Protože moc dobře vždycky věděla, co se u nás dětí zrovna odehrává.
Jestli jsme se dobře vdaly, zda se jediný brácha dobře oženil (což si pak u něj mohla ověřit nejedenkrát). Její zvláští monotorink nás tak provázel celým životem. A její hláška „A drobný na autobus máš?“, kdykoliv jsem odjížděla z mého rodinného domu, se tak stala tradicí.
A náhle tu mamka už nebyla. Skončilo pevné a jisté zázemí, takový ten přístav, který tě ochrání za každých okolností. A na který se můžeš stopro spolehnout. Tehdy jsem byla bezradná a vůbec si nedokázala představit, že ty bezpečné dveře se už nikdy neotevřou.
Ale život nás jen tak šibalsky zkouší a prověřuje, jak jsme si jisti svým stýskáním. A někdy ten koumák jakoby nakopne.
„Neteskni Jituno“, ozvalo se mi jednou v mé hlavě, „máš tady přece ségry“. A já opět pozvedla své pozadí a postupně zavítala ke každé z nich. Měly jsme přece stejný žal, stejnou bolest. A společně se nám to zvládalo mnohem líp. Když jsem jednou narychlo spěchala od sestry na bus, z rohu místnosti se ozvalo „ a drobný na autobus máš?“ v ten moment jsem úplně strnula. Známé rčení mé maminky teď pronesl švagr a přitom se spiklenecky usmíval.
A tak se splnilo takové nepsané rodinné rčení a mělo dlouhá léta svého pokračovatele. Až dodnes, kdy jsme Staňu doprovodili na jeho poslední cestě. Byl velký kus života od mých pěti let, velká část nejen mého já, ale i života ostatních sourozenců. Člověk, na kterého se nezapomíná.
Ještě jedenkrát vyjít do polí, ještě jednou moci potěšit se jarem. Vidět louky kvést a zlátnout obilí, ještě s životem se rozloučit jak darem.
A kdykoliv budu pospíchat na bus, vždycky si vzpomenu a v dlani budu svírat mince, které pro nás znamenají rodinné tajemství.
Jitka Štanclová
Děcka, já vás tak ráda vidím!
Hlaholila Dáša hned mezi dveřmi, pak odložila svou pomocnou hůl a začalo velké objímání. To se ví, že velké. Po tolika letech!
Jitka Štanclová
Vltava, Smetana a Litomyšl.
Nic míň a nic víc. Kdo by neznal tohle spojení. Vždycky jsem si myslela, že už to nemůže nic překonat.
Jitka Štanclová
Smrdíš jako důchodce, babi!
Ozvalo se za mnou cestou busem. Nejdřív ve mně hrklo, že jsem ta oslovená, ale terčem byla sedící paní vedle asi desetiletého kluka.
Jitka Štanclová
Kdo se skrýval ve křoví?
Osud si nevymyslíš. A náhody prý neexistují. To tvrdí hodně lidí a já si to myslím taky. Troufám si tvrdit, že mám na to i věk.
Jitka Štanclová
A ani nemusí být Valentýn!
Bývá to v těchto dnech už zvykem. Náruče plné květin, košíky zaplněné vybranými lahůdkami a peněženky tak o něco chudší.
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