A ani nemusí být Valentýn!
Znáte to. Celý dny vám nikdo nezavolá, až když to nejmíň čekáte. Zážitky při barvení mých vlasů už znáte nazpaměť. Ale to vás aspoň nikdo nevidí, pokud nevoláte „naživo“. Tak jsem si opět navrstvila tu fialovou chemii na vlasy, barva mi zrovna utíkala i po čele a tvářích, když se telefon doslova splašil. Zvonění jednak z mobilu i z počítače.
A jéje! Určitě volá syn s vnukama. Hned jak jsem se zjevila na obrazovce, malému Martíkovi se oči rozšířili na dvojnásobek. Jen se nadechl a s pusou otevřenou rovněž tak zašeptal „babi?“ Musela jsem tenkým a přívětivým hláskem potvrdit, že se nemýlí a to upatlané, do fialova zbarvené stvoření, že je opravdu jeho babička.
V tom se na displeji zjevil jeho bráška, osmiletý Tomík. Jeho reakce už byla o něco lepší, oči sice taky mírně doširoka, ale ustál to bravurně.
„Babi, to je náhoda, já tě zrovna maluju!“ vyřkl vnuk a na důkaz toho přiložil pastelku k monitoru, asi z důvodu odborného měření malby.
„Co, že mě, miluješ?“zvolila jsem zlehčení situace.
„To taky babi, ale právě dělám úkol do školy a k tomu jsem si zvolil tebe!“ vyřklo klidně to dítě, ale mě se z toho až rozbušilo srdce. A hned jsem se taky dmula pýchou, že si ze dvou variant vybral zrovna babičku křenovskou. A Tomík, jako správný školák-autor, ještě začal s otázkami: „Babi, jakou barvu máš ráda, co ráda jíš, tvoje záliby, no píšu tam, že seš pracovitá, milá“....To mě překvapil, nejraději bych mu tam doplnila, že někdy taky malinko trhlá, ale co by si hoch kazil reputaci hned ve druhé třídě, no ne?
A konečně nastal ten okamžik, když mi obrázek ukázal! Pochválila jsem, ale vzápětí ještě dodala. „Tomi, jen bych to trošku poopravila, víš, jak se ráda směju a tady mám vážný obličej a taková přece nejsem, co?“ Tomík poodběhl, poopravil.
„Babi, to seš ty a máme tě moc rádi!“ Výsledek je nad slunce jasný. A ani k tomu nepotřebuju jeden jediný den sv. Valentýna. Mám tu lásku a štěstí celoročně.
(foto: rodinné)
Jitka Štanclová
Tak jsem tady, paní Kaprová!?
Zvolal svalovec, když vyšel z auta jen tak v tričku a při bližším pohledu na mě znejistěl a pochybovačně kroutil hlavou.
Jitka Štanclová
Snad se trefí!
Čertům a Mikulášům už dávno zmizely paty, není po nich ani vidu a slechu, jak by napsal básník. Avšak nastává čas Vánoc.
Jitka Štanclová
Bodlák, gothaj a teplo domova.
Tenkrát svatý Martin přicválal na bílém oři a přivezl sněhu habaděj. A sněhu přibývalo a v kamnech se přikládalo.
Jitka Štanclová
Teď už leda brnkám někomu na nervy.
Už ho vidím! Kráčí pomalým krokem po náměstí v mém rodném městě. Můj vnuk se usmívá, ale já tehdy plakala a běžela opačným směrem.
Jitka Štanclová
Tvoje fialová hlava se nedá přehlídnout!
pronesl znaleckým hlasem bloger Jaromír, když jsme se hledali při příležitosti dožínek na Moravskotřebovském náměstí.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Rybaření, setkání a vášeň, která spojuje generace, říkají rybářské osobnosti o veletrhu v Praze
For Fishing není jen o prutech, navijácích a nových nástrahách. Největší rybářský veletrh v Česku...
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Policisté dnes po půlnoci zadrželi šestašedesátiletého cizince, který jel vysokou rychlostí v...
Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty
Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice...
Mají česká jména, ale jiný znak na prsou. Kdo na olympiádě nehraje za Česko?
Mluví česky nebo v tuzemsku mají část rodiny. Přesto na zimní olympiádě v Miláně nastupují v...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 692
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 890x