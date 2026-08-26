Západočeská univerzita - nekonečný příběh?
Západočeská univerzita v Plzni se už v minulosti proslavila tím, že studenti její právnické fakulty překonávali rychlostní rekordy v délce studia i získání diplomů. To zřejmě narušilo právní vědomí nejen těchto rekordmanů, ale i řady zaměstnanců univerzity.
S tříletou podmínkou, stejně dlouhým zákazem výkonu zaměstnání se samostatnou pravomocí nakládat s majetkem z veřejných zdrojů a pokutou 150 tisíc korun odešel v úterý od Krajského soudu v Plzni bývalý děkan fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáš Štich. Ten během několika let přiznával nejméně deseti studentům či studentkám mimořádná stipendia a pak si od nich nechal část peněz vracet zpět. Univerzitě tak způsobil škodu tři čtvrtě milionu korun, kterou podle verdiktu musí uhradit.
Podle obžaloby šlo o desítky neoprávněně vyplacených stipendií a v některých případech se jednalo o částky dosahující až stovek tisíc korun. Například svědkyně Eliška K. před soudem řekla, že Štichovi vrátila celkem 250 tisíc korun, které jí během roku a půl na mimořádných stipendiích vyplatil.
„Bylo to zvláštní. I mě napadlo, že peníze mohou sloužit i k jinému účelu, ale bála jsem se říci ne. Měla jsem pocit, že když to odmítnu, je moje studium v ohrožení. Byl v té nejvyšší funkci a mohl ovlivnit mé vyučující a já jsem chtěla na té fakultě dostudovat,“ uvedla jedna ze svědkyň.
„Šlo o úmyslné jednání s cílem získat peníze pro své potřeby. Rozhodnutí o vydávání stipendií nebyla o tom, že by chtěl obžalovaný studenty odměnit, ale jednalo se o způsob, jak peníze dostat z účtu univerzity mimo její kontrolu,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Karel Velek a zároveň se ostře vyjádřil na adresu studentů, přes které Štich peníze protáčel.
V odůvodnění rozsudku řekl, že obžalovaný byl na postupu se studenty domluven, čímž se z nich v podstatě stávají spolupachatelé nebo minimálně pomocníci k trestné činnosti.
Soud tedy v odvolacím řízení potvrdil původní rozsudek okresního soudu, který Šticha uznal vinným z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.
Naivitu studentů komentoval i okresní soud: „Jestli jim nepřišlo nic zvláštního na tom, že jim chodila stipendia, ze kterých museli odevzdávat desátek bez dokladu, tak buď lžou, nebo by měli vrátit diplom, či zajít za lékařem. Přece nemohli věřit tomu, že je to košer a jde o standardní nakládání s penězi“.
Ze spisu projednávaného u okresního soudu však vyplývá, že Štich si nechal vracet nejen stipendia od studentů, ale i část odměn od svých spolupracovníků. Policisté během prověřování Štichových bankovních účtů mimo jiné zjistili, že mu v letech 2019 až 2022 posílalo peníze několik jeho kolegů. Částky se pohybovaly i v desítkách tisíc korun.
Nabízí se tedy otázka, zda kolegové vypečeného děkana byli stejně naivní jako studenti, nebo se v rozhodujícím okamžiku dokázali z naivity vyléčit rychleji než studenti.
Emrich Sonnek
Miloš Zeman na Hrad?
„Miloš Zeman v minulosti sice řekl, že kandidovat nebude, ale zároveň také říkal, že jenom blbec nemění své názory. Takže dostál své poučky."
Emrich Sonnek
Babiš bez zpětné vazby (utržen z řetězu)
Obklopen svými věrnými trhal květiny, pokoušel se zpívat a vůbec se choval pokud ne jako škůdce, tak tedy přinejmenším poněkud trapně. A nikdo z jeho doprovodu, ač jsem viděl jejich rozpaky, jej neusměrnil.
Emrich Sonnek
Ano, bude líp
I když se nám to občas nezdá, máme se stále lépe. Jen ta cesta k tomu lepšímu není vždy přímočará, ale má různé zákruty a někdy odbočí do slepé uličky. Ale přesto nesmíme ztrácet naději. Protože ta cesta potřebuje naši práci.
Emrich Sonnek
Ňadra mé lásky
Ne vždy, ale často méně může být více a kvalita je důležitější než množství. A když ne dnes, tak později. Nakonec všechno prověří čas.
Emrich Sonnek
Motoristé a volby do senátu
No vidíte. A já v tom vidím spíš oslabení pozice Motoristů v ní," pravil Václav Klaus potřásaje nesouhlasně hlavou: "to jste opravdu nemohli postavit kandidáty aspoň tam, kde kandidáti ANO a SPD za moc nestojí?
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Za příspěvky dostali dárci jmenovky na nové hale, uvidí je však jen dalekohledem
Stovky dárců finančně podpořily stavbu Horácké arény v Jihlavě a za odměnu dostaly své místo na...
Z parku Nad Laurovou v Praze 5 je pohled na Rezidenci Laurová, která vyrostla na Radlické ulici...
Spolek chce získat dotaci na obnovu lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku
Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce na...
Dron pomohl policistům odhalit lidi mimo značené stezky v Beskydech
Policisté při letošních kontrolách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy odhalili řadu přestupků, a...
- Počet článků 369
- Celková karma 15,92
- Průměrná čtenost 756x