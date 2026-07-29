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Zanedbal Institut Václava Klause výuku češtiny?

Petr Macinka si zřejmě je vědom personální bídy ve své straně a za svého spolužáka z Institutu Václava Klause a spoluzakladatele (ač nečlena, ale přitom čestného prezidenta) Motoristů sobě se bil jako lev. Navrhl proto rošádu.

Již několik měsíců se vleče extrémní kohabitace vyhlášená ministrem zahraničí Petrem Macinkou prezidentu republiky Petru Pavlovi. Jádrem jejich sporu je nejmenování Filipa Turka ministrem.
Filip Turek se nejprve ucházel o post ministra zahraničí. K tomu jej zřejmě opravňoval nejen famózní hranatý vzhled, ale i četné zkušenosti z dětských automobilových soutěží v zahraniční a posléze krátkodobé působení v Evropském parlamentu. Proti jmenování však hovořilo působení Filipa Turka na sociálních sítích.
U prezidenta převážily důvody proti a jmenování Turka ministrem zahraničí odmítl.
Petr Macinka si však zřejmě je vědom personální bídy ve své straně a za svého spolužáka z Institutu Václava Klause a spoluzakladatele (ač nečlena, ale přitom čestného prezidenta) Motoristů sobě bil jako lev. Navrhl proto rošádu, jejímž výsledkem mělo být jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, neboť byl a dosud jistě je hluboce přesvědčen, že jejich společné studium knihy Modrá, nikoli zelená planeta sepsané a vydané v roce 2007 Václavem Klausem z nich obou dělá špičkové odborníky.
O tom, jak schůzka obou Petrů probíhala, můžeme pouze spekulovat, ale v krátce po jejím skončení si prezident uvědomil, že již v minulosti si někteří ministři Babišovy minulé vlády stěžovali na špatnou akustiku v hradních prostorách a, aby předešel nedorozumění, poslal Macinkovi na mobilní telefon zprávu tohoto znění:
"Pane předsedo, ve vašem případě to bude nejspíš zbytečné, ale po zkušenostech se špatnou hradní akustikou chci znovu zdůraznit, že nová varianta, o které jsme spolu dnes poprvé mluvili, je variantou k zamyšlení. Bude určitě vyžadovat důkladné zvážení na straně vaší, koalice i mé. Berme ji stále jako pracovní, ne deal done. Děkuji za věcné jednání, Petr Pavel"
Petr Macinka Petra Pavla několikrát obvinil, že původně s rošádou souhlasil, ale pak nedodržel, co slíbil. V úterý večer na televizním kanálu Xaver Live konečně zveřejnil přesné znění zprávy, ze které usoudil, že prezident republiky všechny jeho návrhy, tak, jak byly podány, přijal.
Ať tu zprávu čtu, jak ji čtu, nic takového v ní nevidím. Prezident republiky v ní dal Petru Macinkovi diplomaticky, ale jasně najevo, že Motoristé sobě by měli vhodného kandidáta na ministerskou pozici hledat dál. Nevím, jestli za nechápavostí Petra Macinky stojí neznalost diplomacie, nebo našeho rodného jazyka, ale zveřejněním této zprávy mě nepřesvědčil.
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Zdroj:

Macinka zveřejnil SMS od Pavla. Nemluví pravdu, nenechám se očerňovat, řekl
Autor: Emrich Sonnek | středa 29.7.2026 13:40 | karma článku: 13,04 | přečteno: 141x

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Emrich Sonnek

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Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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