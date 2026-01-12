Žalobníček Filip Turek
Jeho hranatosti, exeuroposlanci a čestnému předsedovi Motoristů sobě v jedné osobě došla trpělivost s liknavostí prezidenta republiky jmenovat jej ministrem a tím mu umožnit odpracovat si svoji pošramocenou minulost, a proto se rozhodl hlavu státu žalovat pro urážku starostenské nohy, pardón, na ochranu osobnosti. Rozhodl se tak poté, co prezident v dopise Andreji Babišovi popsal důvody, proč Filipa Turka ministrem jmenovat nemůže.
Jenže Petr Pavel o těchto důvodech hovořil od první chvíle, kdy se Filip Turek začal o ministerské křeslo ucházet. Svými výhradami se nijak netajil. Snad jen to, že je nakonec navršil na jednu hromadu, ukázalo Filipu Turkovi jejich celou šířku.
Jenže celé to má jeden háček. Petr Pavel tyto výhrady poslal dopisem předsedovi vlády a silně pochybuji o tom, že to byl dopis otevřený.
Jako pomluvu lze chápat i pravdivé sdělení, pokud člověka dehonestuje, ale pouze tehdy, pokud je proneseno veřejně. Filip Turek by tedy měl žalovat nikoliv Petra Pavla, ale toho, kdo porušil listovní tajemství a skutečnosti uvedené v dopise předal veřejnosti.
Filip Turek je samozřejmě frustrován tím, že nemůže sloužit vlasti a naplnit tak naděje statisíců voličů, kteří si přáli změnu fialové bídy a zároveň pohlídání Andreje Babiše. Patrně mu zatím nedošlo, že ti, kteří jej volili, nejsou zdaleka tak početní a pravděpodobně jej volili právě pro to, co je mu (nejen) prezidentem vytýkáno.
Zatím nejspokojenější v této hře je však Andrej Babiš. Vůbec nepochybuji o tom, že Filipa Turka ve své vládě nechce, protože dobře ví, že je to neřízená střela s mentalitou pubertálního grázlíka. Jeho přímé odmítnutí by však mohlo vyvolat problémy při hlasování poslanců o jeho vlastním vydání k trestnímu stíhání. Do té doby musí zůstat nová koalice pevná.
