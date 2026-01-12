Žalobníček Filip Turek

Filip Turek by tedy měl žalovat nikoliv Petra Pavla, ale toho, kdo porušil listovní tajemství a skutečnosti uvedené v dopise předal veřejnosti.

Jeho hranatosti, exeuroposlanci a čestnému předsedovi Motoristů sobě v jedné osobě došla trpělivost s liknavostí prezidenta republiky jmenovat jej ministrem a tím mu umožnit odpracovat si svoji pošramocenou minulost, a proto se rozhodl hlavu státu žalovat pro urážku starostenské nohy, pardón, na ochranu osobnosti. Rozhodl se tak poté, co prezident v dopise Andreji Babišovi popsal důvody, proč Filipa Turka ministrem jmenovat nemůže.
Jenže Petr Pavel o těchto důvodech hovořil od první chvíle, kdy se Filip Turek začal o ministerské křeslo ucházet. Svými výhradami se nijak netajil. Snad jen to, že je nakonec navršil na jednu hromadu, ukázalo Filipu Turkovi jejich celou šířku.
Jenže celé to má jeden háček. Petr Pavel tyto výhrady poslal dopisem předsedovi vlády a silně pochybuji o tom, že to byl dopis otevřený.
Jako pomluvu lze chápat i pravdivé sdělení, pokud člověka dehonestuje, ale pouze tehdy, pokud je proneseno veřejně. Filip Turek by tedy měl žalovat nikoliv Petra Pavla, ale toho, kdo porušil listovní tajemství a skutečnosti uvedené v dopise předal veřejnosti.
Filip Turek je samozřejmě frustrován tím, že nemůže sloužit vlasti a naplnit tak naděje statisíců voličů, kteří si přáli změnu fialové bídy a zároveň pohlídání Andreje Babiše. Patrně mu zatím nedošlo, že ti, kteří jej volili, nejsou zdaleka tak početní a pravděpodobně jej volili právě pro to, co je mu (nejen) prezidentem vytýkáno.
Zatím nejspokojenější v této hře je však Andrej Babiš. Vůbec nepochybuji o tom, že Filipa Turka ve své vládě nechce, protože dobře ví, že je to neřízená střela s mentalitou pubertálního grázlíka. Jeho přímé odmítnutí by však mohlo vyvolat problémy při hlasování poslanců o jeho vlastním vydání k trestnímu stíhání. Do té doby musí zůstat nová koalice pevná.

Autor: Emrich Sonnek | pondělí 12.1.2026 12:57

Emrich Sonnek

Šance pro Filipa Turka trvá

Turkovo chování tedy papalášské není. Je to spíše chování třídního grázlíka, který provokuje paní učitelku a snaží se tím získat obdiv svých spolužáků.

23.12.2025 v 0:06 | Karma: 17,90 | Přečteno: 370x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Radosti cestování MHD

Metro je ideálním prostředkem cestování. Nehrozí tu zácpy, červená vlna na křižovatkách ani neukáznění řidiči vjíždějící na koleje. Ale svá úskalí přece jen má.

17.12.2025 v 13:51 | Karma: 18,74 | Přečteno: 371x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Přátelská služba

Střet zájmů sice Ústava neřeší, je tu však zákon, sice zvaný Lex Babiš, ale přijatý v souladu s unijním právem, a proto se nedá obejít například tím, že někdo do třiceti dnů tento zákon změní ve zrychleném režimu.

3.12.2025 v 22:22 | Karma: 12,57 | Přečteno: 150x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Co by se stalo, kdyby...

"Tomio, jmenujte mě premiérem, ať konečně zbavíme tuto zemi fialové bídy a zajistíme prosperitu jak jí, tak mým firmám." "Já to samozřejmě udělám, ale chci za to alespoň jednoho ministra ve vládě," odpověděl Okamura.

1.12.2025 v 12:57 | Karma: 13,81 | Přečteno: 284x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Co nám chybí?

Ve druhém kole minulých prezidentských voleb bylo při historicky nejvyšší účasti voličů odevzdáno 99,99 % hlasů jednomu z bývalých komunistů.

31.10.2025 v 14:16 | Karma: 14,04 | Přečteno: 168x | Diskuse | Společnost
Emrich Sonnek

  • Počet článků 326
  • Celková karma 14,56
  • Průměrná čtenost 788x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času.

