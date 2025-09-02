Volební kalkulačka - pro volby zbytečná hračka
Parlamentní volby se blíží, současná vláda se dopustila řady vážných chyb, ale parlamentní opozice pro mě nepředstavuje lepší alternativu. Svobodné volby jsem ale nikdy nevynechal a nechci to udělat ani letos.
Stran, které se snaží dostat do Poslanecké sněmovny nebo alespoň dosáhnout na státní příspěvek je více než dvě desítky a čas je vzácný, a tak jsem si alespoň pro první třídění vyzkoušel volební kalkulačku.
Poctivě jsem odpověděl na všechny otázky a pár z nich jsem označil jako důležité. Nejsem žádný radikál a respektuji skutečnost, že můj pohled na věc je jen jeden z mnoha. U řady otázek jsem proto místo rasantního ano, ne odpovídal "spíše ano" nebo "spíše ne".
Nečekal jsem zázrak, ale přišel šok. Největší shodu, a to 72 procent mi volební kalkulačka spočítala s Motoristy sobě, tedy se stranou, která mě vždy odrazovala svým otevřeně sobeckým názvem.
A tak jsem si vyhledal a přečetl volební program strany, kterou mi volební kalkulačka doporučila, a pochopil jsem nejen tu vysokou shodu, ale i důvod, proč se tento program líbí Miroslavu Kalouskovi. Motoristé v něm slibují, co jiní v minulosti nesplnili.
Zřízení Jednotného inkasního místa, které sloučí výběr daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění do jedné instituce a zároveň o cca 40 % sníží administrativní zátěž pro firmy.
Projekt rozsáhlé elektronizace daňové agendy přinese výrazně efektivnější výběr daní při zachování jejich současné výše. Snížení možností daňových úniků podle názoru odborníků této strany zvýší výběr daní o více než 40 mld. Kč. Firmám by naopak časová úspora v důsledku úbytku administrativní zátěže přinesla úspory ve výši zhruba 5 mld. Kč.
Ale největší peckou je slib vyrovnaného státního rozpočtu do čtyř let, a to včetně harmonogramu na roky 2026 se schodkem 225 miliard až 2029 s plánovaným schodkem maximálně 5 miliard.
Volební program Motoristů sobě je zkrátka tak krásné čtení, že mě vede k otázce, jestli jej sepsali pracovníci Institutu Václava Klause nebo umělá inteligence, přičemž nedokážu vyloučit ani možnost, že na jeho vytvoření nezištně spolupracovali.
Je jen velká škoda, že tento volební program má platnost pouze do skončení druhého volebního dne. Po ukončení hlasování bude, podobně jako mnohé jiné volební programy mnoha jiných stran v minulosti uložen k ledu, a to ať už přinese požadovaný výsledek, nebo ne.
Emrich Sonnek
Jak potkávám zvířata
Nebydlím na Slovensku, a tak naštěstí mohu do přírody chodit tiše a sám nepozorován pozorovat. A k vidění je toho v naší přírodě stále dost, i když na medvěda tu člověk narazí jen zřídka.
Emrich Sonnek
Robert, jemný dobyvatel
"Je mi jedno, jestli říká ne proto, že chce být věrná svému chlapovi, nebo je na ženský, nebo ji sex nebaví. Proč bych ztrácel čas a energii, když mi jiná řekne ano."
Emrich Sonnek
Erotoman nemotora
Základem vztahu je dobrá komunikace. Potkávám je už léta. Stále jsou kousek od sebe, oba mají nakročeno, ale ani jeden z nich ten krok neudělá. A tak jsem nechal pracovat fantazii. Jména a adresu obou protagonistů jsem změnil.
Emrich Sonnek
Každá mince má dvě strany
Na chvíli se odmlčela, jako by zvažovala pro a proti. "Napráskáš mě mámě?" zeptala se pak téměř neslyšně. "Nenapráskám, když mi něco slíbíš." "A co by to mělo být? Chceš mě vydírat?"
Emrich Sonnek
Jako tělo bez hlavy?
Po této anabázi by člověk mohl snadno nabýt dojmu, že poté, co byl bývalý ředitel nemocnice převlečen do tepláků, myši, totiž zaměstnanci mají pré a buď si dělají, co chtějí, nebo co dělat nevědí.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Patrioti přejí Babišovi brzké uzdravení. Stejně vyhraje volby, hlásí Orbán
Maďarský předseda vlády Viktor Orbán odsoudil pondělní útok holí na předsedu hnutí ANO Andreje...
Jak se máte? Žiju. Fico se v Číně setkal s Putinem, měli žertovnou náladu
Ruský diktátor Vladimir Putin se v úterý v Číně sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Na...
V jablonecké přehradě našli mrtvého seniora, příčinu smrti určí soudní pitva
V nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou dnes ráno objevili lidé mrtvého seniora. Podle dosavadních...
Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem
Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným...
- Počet článků 308
- Celková karma 13,07
- Průměrná čtenost 801x