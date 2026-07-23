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Vláda versus prezident

Osmdesát stran hutného textu obsahuje vyjádření, které vláda tento týden doručila Ústavnímu soudu a v němž se brání kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla.

Osmdesát stran hutného textu obsahuje vyjádření, které vláda tento týden doručila Ústavnímu soudu a v němž se brání kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla.
Osmdesát stránek dokládajících neutuchající upřímnou snahu vlády ochránit lid této země před svévolnými činy ústavně neodpovědného vrtošivého prezidentčíka, který se urval z řetězu, kterým jej chce v jeho zvůli brzdit zodpovědná vláda.
A výčet jeho činů je do nebe volající.
Nekomunikuje s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, ačkoliv tento mu nezištně nabídl extrémní kohabitaci, a přitom si dovoluje žádat o schůzky premiéra plně vytíženého doučováním ostatních ministrů, se kterými si lidsky výtečně rozumí, ale vnímá jejich odborné nedostatky.
Ačkoliv podle článku 63, odstavce zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, dovolil si nabídnout Ukrajině možné dodání armádních letounů L-159, aniž by smlouvu uzavřel, čímž způsobil zmatek na ministerstvu obrany, které muselo zoufale a pod velkým tlakem hledat důvody, proč nic takového není možné.
Vzhledem k jeho minulosti se vláda oprávněně obává, že by mohl navštívit Korejskou lidově demokratickou republiku a zavázat naši zemi smlouvou o hospodářské a zejména vojenské spolupráci na věčné časy, což by mohlo vzhledem ke geografickým podmínkám vést k nutnosti zapojit do tohoto paktu i Rusko.
Oč promyšlenější je obchodní strategie jiného ústavního činitele Tomia Okamury, který se snaží zlepšit naše obchodní vztahy s Čínou, aby se po skončení své politické kariéry mohl znovu věnovat zajišťování pobytu plyšáků našich občanů v této velké a na historii bohaté zemi, od které se chtěl tolik učit Pavlův předchůdce.
Ústavní soud by podle vlády měl samozřejmě vyloučit z dalšího projednávání kompetenční žaloby soudce Šámala, který si dovolil jako soudce zpravodaj vyzvat vládu k vyjádření až den po vydání předběžného opatření, čímž Ústavnímu soudu znemožnil vyhlásit toto opatření až po summitu NATO v Ankaře, a tak způsobil, že na summit odletěly dvě delegace.
Jak Ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě, nevím. Po parlamentních volbách jsem napsal, že dopadly, jak nejlépe mohly, a na tom stále trvám. Minulá koalice neměla šanci vyhrát, ale naštěstí se žádnému uskupení nepodařilo získat ústavní většinu. Příklad Maďarska varuje.

Autor: Emrich Sonnek | čtvrtek 23.7.2026 15:04 | karma článku: 5,78 | přečteno: 51x

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Emrich Sonnek

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Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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