Vláda versus prezident
Osmdesát stran hutného textu obsahuje vyjádření, které vláda tento týden doručila Ústavnímu soudu a v němž se brání kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla.
Osmdesát stránek dokládajících neutuchající upřímnou snahu vlády ochránit lid této země před svévolnými činy ústavně neodpovědného vrtošivého prezidentčíka, který se urval z řetězu, kterým jej chce v jeho zvůli brzdit zodpovědná vláda.
A výčet jeho činů je do nebe volající.
Nekomunikuje s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, ačkoliv tento mu nezištně nabídl extrémní kohabitaci, a přitom si dovoluje žádat o schůzky premiéra plně vytíženého doučováním ostatních ministrů, se kterými si lidsky výtečně rozumí, ale vnímá jejich odborné nedostatky.
Ačkoliv podle článku 63, odstavce zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, dovolil si nabídnout Ukrajině možné dodání armádních letounů L-159, aniž by smlouvu uzavřel, čímž způsobil zmatek na ministerstvu obrany, které muselo zoufale a pod velkým tlakem hledat důvody, proč nic takového není možné.
Vzhledem k jeho minulosti se vláda oprávněně obává, že by mohl navštívit Korejskou lidově demokratickou republiku a zavázat naši zemi smlouvou o hospodářské a zejména vojenské spolupráci na věčné časy, což by mohlo vzhledem ke geografickým podmínkám vést k nutnosti zapojit do tohoto paktu i Rusko.
Oč promyšlenější je obchodní strategie jiného ústavního činitele Tomia Okamury, který se snaží zlepšit naše obchodní vztahy s Čínou, aby se po skončení své politické kariéry mohl znovu věnovat zajišťování pobytu plyšáků našich občanů v této velké a na historii bohaté zemi, od které se chtěl tolik učit Pavlův předchůdce.
Ústavní soud by podle vlády měl samozřejmě vyloučit z dalšího projednávání kompetenční žaloby soudce Šámala, který si dovolil jako soudce zpravodaj vyzvat vládu k vyjádření až den po vydání předběžného opatření, čímž Ústavnímu soudu znemožnil vyhlásit toto opatření až po summitu NATO v Ankaře, a tak způsobil, že na summit odletěly dvě delegace.
Jak Ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě, nevím. Po parlamentních volbách jsem napsal, že dopadly, jak nejlépe mohly, a na tom stále trvám. Minulá koalice neměla šanci vyhrát, ale naštěstí se žádnému uskupení nepodařilo získat ústavní většinu. Příklad Maďarska varuje.
Emrich Sonnek
Oč jim jde?
Jak vládnoucí koalice, tak současná opozice, ve volbách se vždy bijí s největší energií v první řadě o pozice.
Emrich Sonnek
Lesní nokturno
Když Slunce i Měsíc jsou na nebi za dne a noc temná padne, vládu mají běsi a vzpomínky zrádné.
Emrich Sonnek
Dospívání Filipa Turka
Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible
Emrich Sonnek
Prezident zneužívá časové tísně premiéra ve své volební kampani
A této časové tísně zneužívá prezident republiky, když potměšile vyzývá premiéra ke schůzkám, na nichž by hledali společnou řeč v otázce tak banální, jako je zahraniční politika.
Emrich Sonnek
Vede stejný začátek ke stejným koncům?
Musím připustit, že není vinou ani Petra Pavla, ani Andreje Babiše, že ve volbách nekandidoval nikdo, kdo by voliče přesvědčil, že je lepším kandidátem na prezidenta republiky než jeden z těch dvou.
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