Vláda končí. Přijde lepší?
Letošní volby do poslanecké sněmovny nakonec dopadly lépe, než jsem očekával. Volební účast byla vyšší než několika předchozích a vyšplhala se na téměř šedesát devět procent. Přitom pouhých 11,68 procent těch, kteří k volbám přišli, nebude ve sněmovně zastupovat uskupení, které volili, Z toho 4,30 procent připadá na voliče Stačilo!
To, že prohraje dosavadní vládní koalice, bylo zřejmé už před nimi. Do parlamentu se však dostali dva historicky nejčtenější bloggeři na iDnes, dokonce oba ve stejné partě. Ta nejčtenější dokonce se svým bývalým manželem, ačkoliv každý z nich v jiném dresu.
Dobrou zprávou je i to, že ve sněmovně se objeví 66 žen, což je rekordní počet. U Pirátů dokonce ženy tvoří drtivou většinu nově zvolených poslanců, a to patnáct z celkových osmnácti.
Ještě lepší je ovšem zpráva, že do dolní sněmovny nepronikl nesourodý slepenec Stačilo, jehož zástupci doufali ve dvouciferný výsledek. KSČM, která tvořila základ, dokonce ručí svým majetkem za třiceti milionovou půjčku na předvolební kampaň. Však taky šéfka KSČM po vyhlášení výsledků zestárla o několik let, možná i desetiletí.
Zajímavé ještě bude vyjednávání o vládě. Vzhledem k tomu, že zástupci dosavadních vládních stran se ke koalici s Andrejem Babišem staví odmítavě, nabízí se koalice ANO, SPD a Motoristů, která má pohodlnou většinu sto osmi mandátů. "Drobná" potíž se však může objevit v tom, že SPD sice získala patnáct mandátů, ale jen deset z nich patří této straně, dva poslanci zastupují Svobodné, dva Trikolóru a jeden je bezpartijní.
Ještě menší podíl členů strany mezi poslanci mají Motoristé. Ze třinácti poslanců jejich strany je sedm bezpartijních.
Jinými slovy, celkový počet poslanců za ANO, SPD a Motoristy je devadesát šest. Ti další mohou, ale nemusí být loajální.
Je tedy docela možné, že nakonec dojde k jinému řešení. Nedá se vyloučit, že se nakonec obětují Starostové a vytvoří s ANO koalici, která sice bude mít jen sto dva mandátů, ale může se ukázat schůdnější než zmiňovaná první varianta.
Emrich Sonnek
Tak už tento víkend...
Žádná vláda nejen nevyřeší všechny naše problémy, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou ani nesplní své sliby, a to tím spíše, čím lákavěji vypadají
Emrich Sonnek
Čtyři štíři
Kdyby byli naši, ať si tady straší, ale když jsou cizí, ať raději zmizí, než je impulsivně čistě preventivně samozvaní kati na životě zkrátí.
Emrich Sonnek
Hlava v písku?
"Český ministr zahraničí si předvolal ruského velvyslance kvůli incidentu v Polsku, který se netýká České republiky. To nevymyslíš. Už aby byly volby."
Emrich Sonnek
Robert, jemný dobyvatel II
My jsme ani nezavřeli dveře do ložnice, a tak jsme na sebe všichni tři koukali, my nazí, on v šedém tesilovém kvádru, asi nějakej ouřada či co, a hned v té chodbičce spustil: "Ty couro, sotva vytáhnu paty z baráku a ty..."
Emrich Sonnek
Kdo to neumí, ten to učí
Postpubertální výrostci pořádají webináře jak uhranout ženu, aby navždy patřila jen vám, absolventi vysoké školy života radí, jak získat pevné zdraví navzdory lékařům, údajně jen posluhujícím farmaceutickým firmám.
