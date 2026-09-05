Vidlákovy kydy, Putinova hrozba a umělá inteligence
Ze zvědavosti neobratně skrývané za studijní důvody občas čtu i takové texty, jako jsou například Vidlákovy kydy. A zrovna dnes jsem narazil na jeho text „Když to lidé chtějí...", ve kterém asi vzpomíná na svou veleúspěšnou volební kampaň ve tričku Stačilo!, protože se podle vlastních slov za poslední tři roky potkal s řadou hlavounů, vysokých úředníků a většinou českých novinářů.
Dále raději cituji: „A pokud mohu soudit (čest výjimkám), většinou to byli arogantní šmejdi první kategorie, od kterých by se normálné člověk měl držet co nejdál, protože všem koukalo z očí ono pověstné: „spolu chyceni – spolu pověšeni.“
Za největšího novinářského pitomce považuje Bartkovského z Reflexu, ale na řadě dalších nenechá nit suchou. Nicméně, buď jako pokus o zdánlivou objektivitu, což se mi jeví jako pravděpodobnější, nebo prostě jen proto, aby si vyzkoušel, zda bude platit ono známé „Rozděl a panuj", uvádí i několik jmen novinářů, kterých si váží. Ti ale podle jeho slov dohromady tvoří tak jedno procento novinářů u nás.
A jako ukázku smýšlení šmejda jednoho z největších cituje údajný výrok Petrose Michopulose: „Doufám, že Putin najde odvahu a zaútočí na NATO.“
Petrose Michopulose už nějakou dobu sleduji také, ale podobný výrok jsem od něj nezaslechl a upřímně řečeno, soudný člověk ho podle mého názoru nemůže vypustit z úst. Začal jsem tedy pátrat a posléze požádal o pátrání i umělou inteligenci.
Ta zřejmě propátrala mnohem více zdrojů než já, ale citovaný výrok rovněž nikde nenalezla, a to dokonce ani ve Vidlákových kydech.
V souladu s tím, co je mi známo, odpověděla, že Petros Michopulos opakovaně označuje Putina jako hrozbu, což se dá překroutit na „přeje si útok NATO" a poté snad i na „přeje si útok na NATO".
Jako druhou možnost uvedla, že Michopulos ironicky komentoval výrok někoho jiného a Vidlák to vztáhl na něj.
To, že umělá inteligence nenašla onen výrok, přestože zjevně prohledala i Vidlákovy kydy, mě překvapilo, a tak jsem se znovu podíval na své zadání. A zjistil jsem, že chyba byla ve mně. Otázku jsem položil nepřesně; do jejího znění jsem přidal slovo „tu" a napsal jsem ji takto:
„Doufám, že Putin najde tu odvahu a zaútočí na NATO.“
Položil jsem ji tedy znovu a přesně a umělá inteligence tentokrát nezaváhala. Cituji její odpověď:
„Jediný zdroj té věty je právě Vidlákovo tvrzení v jeho článku. A Vidlák k tomu nedává odkaz na to, kde to Michopulos měl říct."
Vidlák tedy podsouvá své vlastní lživé věty jiným, aby dokázal, jak jsou krvelační a války chtiví. To on svými texty kope příkop mezi svými soudruhy a čtenáři na jedné a ostatními lidmi na druhé straně, aby pak mohl z rozdělení společnosti obviňovat jiné.
Tak nevím, kdo je tady arogantní šmejd první kategorie a navíc lhář a dezinformátor, od kterého by se normální člověk měl držet co nejdál, pane Sterziku, alias Vidláku.
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