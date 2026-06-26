Třikrát a dost (7. část)
Moje oči se zase nekontrolovaně otevřely. Nevím, kolik času uběhlo od chvíle , kdy se minule zavřely, jen cítím, že pohled na drobné nepravidelnosti stropu, na který se dívám, ruší moje soustředění. Ve tmě se mi přemýšlí mnohem lépe. Ale já teď nemusím přemýšlet zvlášť usilovně.
Vztah k vlastnímu životu mám vyřešený a přitom vím, že rozhodnutí, kdy a jak skončím, nemám ve své moci. Mohu jen doufat, že můj skutečný stav je méně vážný, než jaký jsem určil ve svém souhlasu s euthanasií.
Dnes už vím, že mnozí lidé s takovým poškozením těla častěji než na smrt myslí na normální život a třeba usilují o účast na paralympijských hrách. O této možnosti nepřemýšlím, ale vzdávat se v situaci, kdy jiní snášejí těžkosti svého života a baví se sportem, mi začíná připadat zbabělé.
Trpělivost. To je to, co teď asi potřebuji nejvíc, když pominu štěstí. Dívám se na ten krémově bílý strop a najednou mám před očima strop Sixtinské kaple.
Viděl jsem ho před mnoha lety, ale stále mám v paměti tu krásu a ohromující velikost. Však taky Michelangelovi trvalo čtyři roky, než to veledílo dokončil. Čtyři roky strávené v osamění a v záklonu na lešení pod stropem při nanášení barev na tuhnoucí omítku s vědomím, že zítra to bude stejná dřina. Je to umění? Nepochybně. Ale je to i strašný stereotyp srovnatelný s prací v továrně u pásu a neskutečná trpělivost. Pouhých čtrnáct takových stropů by zakrylo průměrně velké fotbalové hřiště.
My sportovci jsme mistry okamžiku. O úspěchu a neúspěchu rozhoduje často instinkt zabijáka. Buď ho máš a umíš využít tu rozhodující chvilku, nebo ho nemáš a jsi poražený. Ale trpělivost potřebujeme taky. Při tréninku, ale i při čekání na ten klíčový okamžik.
Ty čtyři roky, to je jeden olympijský cyklus. Ale Michelangelo neznal ani fotbalové hřiště, ani moderní olympijské hry. A určitě netušil, že dnes se najdou sprejeři, kteří stejně velkou plochu dokážou posprejovat za pár hodin.
Kdyby měl k dispozici dnešní barvy ve spreji, možná by nemusel žádat papeže o ukončení své práce. Určitě by ji zvládl za mnohem kratší dobu a uvolnil by si ruce pro další tvorbu.
Oči se mi zase zavřely a já ten strop Sixtinské kaple vidím mnohem zřetelněji. Barvy jsou mnohem intenzivnější a vidím každý detail. A zároveň slyším blížící se kroky většího počtu lidí.
Sixtinská kaple zmizela a nahrazuje ji přicházející vizita.
Seřadili se kolem mé postele a já slyším:
"Takže jste přesvědčen, že už nastal čas ukončit to?"
"Ano. Už toho naspal jako Šípková Růženka. Nemá smysl to protahovat déle."
Někdo přistupuje blíž a zřejmě manipuluje s hadičkami, na které jsem napojen. Zmocňuje se mě panika. Štěstí mě opustilo do třetice a zjevně naposledy. Ale já přece nechci umřít! Chci zakřičet, aby mi ještě dali šanci, ale nemohu. Můj hlas mě neposlouchá, slyším jen napjaté ticho a vnímám nervózní atmosféru v místnosti.
A téměř současně vidím své tělo. Dívám se na ně z výšky, jako bych odcházel a loučil se s ním. Je přikryté tak, že nevidím, jestli je celé, nebo mu něco chybí. Ale oč méně vidím, o to víc cítím postupně narůstající pálivou bolest. Začíná se rodit v hlavě a pokračuje přes ramena, prsa, ruce, břicho, pánev a končí v nohou. Znamená to snad, že mi nic nechybí? Nebo jsou to fantomové bolesti?
Intenzita bolesti roste tak, jak se moje tělo přibližuje. Vstupuji do něj, začínám pociťovat jeho tíhu a dívám se znovu do tmy, která se postupně projasňuje. Spíše vnímám než vidím světlo. Tlumené, neohraničené, s jasnějším středem. Tak takhle přichází smrt?
"NÉÉ," vykřiknu a najednou svůj hlas slyším. A slyší mě i lékaři, protože po krátké chvíli překvapeného ticha se ozve?
"Vy opravdu nechcete žít?"
"Naopak, já nechci umřít. Čeká mě ještě spousta práce."
Emrich Sonnek
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Třikrát a dost (6. část)
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Emrich Sonnek
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Emrich Sonnek
Třikrát a dost (3. část)
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