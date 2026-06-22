Třikrát a dost (6. část)
Pro rozhodnutí, jak naložit se svým životem, bych potřeboval vědět, jaké škody na mě ta bouračka opravdu napáchala. Kdybych mohl věřit té upovídané uklízečce, vypadá to, že jsem asi přišel o obě nohy a pravou ruku a zlomená žebra mi propíchla plíce. A taky by mě zajímalo, které obratle mám zlomené a jak je to vážné. Fakt je, že ochrnutí od pasu dolů nejspíš řešit nemusím. Ale když necítím svoje tělo vůbec, asi mám zlomené krční obratle, a to by bylo horší.
Ale mluvila opravdu o mně? Za volant jsem si přece sedal střízlivý a člověk , o kterém mluvila ona, měl přece dvě a půl promile v krvi.
Od lékařů se toho nejspíš moc nedovím. Na rozdíl od filmů, kde při vizitě ošetřující lékař ostatním popisuje stav pacienta s průběh léčby, u mne vše probíhá mlčky. Přijdou, zatím jsem je ani neviděl, protože oční víčka mě stále neposlouchají, jen slyším šustění papírů a kroky obcházející mou postel, ale slova žádná. Buď je to takhle u vizit normální a ve filmech je to autorská licence, aby byl divák v obraze, nebo je můj stav tak zoufalý, že lékaři nechtějí riskovat můj psychický kolaps, kdybych zaslechl pravdu o svém stavu a vyhlídkách.
Jenže v běžném životě se naprostá většina lidí taky rozhoduje bez detailní znalosti všeho, co může mít na další vývoj vliv. Kdyby se vždycky čekalo, až budou informace úplné, nerozhodlo by se nikdy o ničem.
Ostatně, mým rodičům lékař jasně řekl, že ještě nemám vyhráno. Můj život může skončit kdykoliv bez ohledu na můj názor. Můžu tedy rozhodnutí ponechat osudu a smířit se s tím, co přijde. Jenže v tom bezčasí to jediné, co umím a můžu dělat, je myšlení. A tak přemýšlím, co mě čeká, ať už to mohu ovlivnit, nebo ne.
Tou nejjednodušší možností je, že moje srdce se zastaví a lékaři usoudí, že nemá smysl znovu ho přimět k práci. O všem se rozhodne, aniž by do toho někdo aktivně zasáhl.
Těžší je rozhodování o tom, zda a kdy nastal okamžik, kdy další udržování při životě přestane mít smysl. I zdánlivě bezvýchodná situace se někdy změní k lepšímu a naděje umírá poslední.
Jenže u mě je tu ještě ten podepsaný souhlas s euthanasií. Kdyby nebyl, rozhodnutí o ukončení mého života by bylo na vyšší moci nebo na lékařích. A ten můj podle toho, co řekl našim, nic ukončit nechce, pokud nebude vědět, že to chci i já. Ale můj dávný souhlas s euthanasií může být tím rozhodujícím závažím na misce vah. Strasně moc by mě zajímalo, jestli už tu listinu posoudili právníci a k jakým závěrům došli.
Euthanasie je stejně zvláštní věc. Její zastánci ji považují za projev práva člověka na rozhodnutí o svém životě i jeho ukončení. To zní na první pohled hezky, ale většina z nás tu možnost stejně nedostane. Smrt většinou přichází nezávisle na našem přání. Někdy rychle a nečekaně, jindy pomalu a v bolestech. Ale jak posoudit, kdy nastal čas k odchodu?
A i když se někdo rozhodne odejít ze života svobodně a dobrovolně, ptám se, jestli má právo zatahovat do toho další osoby. Nevystavuje je stresu? Nezatěžuje tím jejich svědomí? Není taková "pomoc" v rozporu s Hippokratovou přísahou?
Ale dnešní doba je složitější. Už neplatí to biblické "vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne". Hippokrates a jeho současníci neměli k dispozici defibrilátory, mimotělní krevní oběh, přístroje pro podporu dýchání, antibiotika a spoustu dalších vymožeností, se kterými lékaři zachraňují životy dnes. Kdyby mě v mém stavu přivezli k Hippokratovi, asi by usoudil, že svým vzácným časem musí šetřit pro pacienty s lepší perspektivou.
A je opravdu rozhodnutí odejít projevem svobodné vůle odcházejícího? Já sám jsem ten papír kdysi podepsal, ale dnes toho lituju. Byl jsem mladý a na úspěšné cestě vzhůru, všechno se mi dařilo, ale o skutečném životě jsem věděl pramálo.
Podepsal jsem to prohlášení dobrovolně a podmínky, za nichž už nechci žít dál, jsou tam vymezeny jasně.
Jenže za těch dvacet let jsem pochopil, že k plnému a šťastnému životu člověk nepotřebuje , aby zdravím přetékal.
Žije mezi námi spousta lidí, kteří si prošli peklem a nevzdali to. A dnes jsou vzorem pro jiné a svůj další život zasvětili tomu, aby nám ukázali, že ani těžký handicap člověku nebrání nejen žít, ale být prospěšný a užitečný svému okolí.
Když se moje máma dověděla, jak na tom jsem, okamžitě se o mě chtěla starat. Je fakt, že jí chybí pár měsíců do důchodu a asi by musela jít do předčasného, aby péči o mne zvládla.
Ale já nechci, aby se pro mě obětovala. Nechci, aby se o mě zase starala jako o malé dítě, s tím rozdílem, že nevidí žádné pokroky, ba ani nečte vděčnost z výrazu mé tváře.
Oba rodiče už toho pro mě udělali tolik, že jim to nikdy nemůžu vrátit. To, co jsem od nich dostával, dnes vidím jako postupně přebíraný štafetový kolík, který nikdy nemůžu vrátit jim, ale měl bych jej předávat dál. A pokud toho předávání nebudu schopen, je lepší nežít.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (5. část)
Jenže s Boženou jsme na sobě neměli nejen boty, ale vůbec nic a skončilo to vášnivým milováním. Pokud jsem byl při odjezdu opilý, bylo to štěstím a ne alkoholem.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (4. část)
Tátova hlava se objeví vedle máminy a vidím, jak se mu oči zalévají slzami. Neříká nic, jen po chvilce, která je dostatečně krátká na to, aby ty slzy neopustily oči, bere mámu jemně za ramena a otáčí ji k odchodu.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (3. část)
"Dal jsem kopii té listiny třem různým právníkům. A určitě víte, že tam, kde je více právníků, je ještě více právních názorů. Potřebujeme čas. A on taky. Hodně času. Ale teď už mu zase dopřejte klid. Ten potřebuje nejvíc."
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (2. část)
"To bys spáchal sebevraždu?" zeptal se tehdy Olda a já jsem mu odpověděl, že na to už jsou ve světě zařízení.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (1. část)
"To bych v této chvíli považoval za příliš radikální a přinejmenším předčasné. Vyčkejme pár dnů. Medicína dnes umí skoro zázraky." "Ale je to jeho výslovné přání," jasně jsem poznal Oldův hlas. "A máte to písemně, pane Novotný?"
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