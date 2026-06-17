Třikrát a dost (5. část)
V podivném bezčasí se vznáším ve stavu beztíže. Ta beztížnost mi tolik nevadí, ale alespoň přibližnou orientaci v čase by se mi hodila.
Pokud z místnosti, ve které jsem, vedou nějaká okna, směřují zjevně dovnitř budovy a nejspíš slouží personálu k pozorování pacientů. Tlumené světlo, které vidím, když se mi otevřou oči, je stále stejné bez ohledu na denní dobu, takže je určitě umělé.
A tak dobu, kterou tu trávím, rámují jen příchody sester doplňujících infúzi, vizity a uklízečky. Tentokrát dokonce přicházejí dvě. Nevidím je sice, ale z chodby se přibližuje hovor a do zvuku otevíraných dveří zazní:
"... sedm zlomených žeber, tři obratle, propíchnuté plíce, obě nohy na kaši a pravá ruka utržená skoro u ramene."
Uklízečka krátce přeruší řeč, aby se nadechla a já při té nečekané a možná ještě neúplné a laicky podané inventuře začínám vidět Oldu a jeho řeči v úplně jiném světle. Ale než se mu stačím v duchu omluvit, ozve se zase ze tmy:
"A ten auťák byl namotanej na strom jako housenka. Hasiči ho z něj vystřihávali skoro tři hodiny. A to měl teda fakt kliku, že se zrovna vraceli z nějaké likvidace sršního hnízda, celé to viděli a vercajk měli u sebe, tak na nic nečekali a vlítli na to."
"A jak se mu to stalo?" přímo slyším v té tiché otázce zvědavost i zděšení.
"No, jak asi. Byl nalitej jak slíva. Prej mu v krvi zjistili dvě a půl promile. Tihle frajeři si nejspíš myslí, že jim všecko projde a že jsou nesmrtelní."
Ale tady pozor! Já jsem přece nemohl mít v krvi ani zbytkáč! Je pravda, že jsme si s Boženou otevřeli sedmičku vína a postupně jsme ji spolu vypili, ale dvě a půl promile by to nemohlo dát ani těsně po posledním doušku a z chaty jsem odjížděl až druhý den odpoledne.
Za tím je určitě bulvár. Zatím jsem mu nikdy nedal šanci na palcový titulek na první straně. Žádná bouračka v opilosti, žádná návštěva nočního klubu při soustředění, žádné noční líbání s neznámou kráskou, žádná koupel v barokní kašně na náměstí nebo kontroverzní výrok na adresu trenéra nebo spoluhráčů.
Ne že bych byl svatý, ale od té doby, co jsem podepsal ten nešťastný papír, jsem měl určitou hranici, za kterou jsem nešel.
Pokud o mně bulvár v minulosti psal, bylo to vždy na zadní straně ve sportovních zprávách, ale ty prodejnost bulvárních plátků zpravidla nezvyšují.
Teď ale bezmocně ležím v nemocnici a dokud se z toho nevyhrabu, bulvár asi žije ze spekulací.
Uklízečky dokončily svou práci. Můj pokoj teď je určitě v perfektním stavu, ale ve mně zanechaly spoušť.
Tak to auto v zatáčce prý nebyl kamion, ale hasiči. To se mi moc nezdá. Netroubili, neladí mi to ani barevně. Paměť mi říká, že byl šedý nebo modrý. Ale teď vidím, že úplně jistý si nejsem.
A troubit nemuseli, jeli přece z akce, a ne k ní. Že by si můj mozek upravil vzpomínky?
No ale to by si přece mohl upravit i můj stav při odjezdu z chaty, abych z toho vyšel v lepším světle. Snažím se vybavit si dobu před mým odjezdem z chaty.
Probudili jsme se do nádherného slunečného rána, které nás vylákalo ven. Vyběhli jsme naboso do rosou orosené trávy. To jsem snad naposledy zažil o prázdninách, jejichž část jsem vždy prožíval u babičky se svým bratrancem Martinem.
Jenže s Boženou jsme na sobě neměli nejen boty, ale vůbec nic a skončilo to vášnivým milováním. Pokud jsem byl při odjezdu opilý, bylo to štěstím a ne alkoholem.
Jenže to je teď minulost. Nepříliš vzdálená, ale hodně věcí se změnilo.
Ale co, když ta uklízečka mluvila o někom jiném? Jsem ve velké nemocnici. Havárie se stávají denně a tady jsou na řešení jejich následků určitě špičkově vybavení. Asi nejsem jediný, kdo tu byl přivezen na pokraji smrti.
Něco z jejího povídání ve mně vzbuzuje pochybnosti, že mluvila o mně, ale přesto v duchu začínám dávat dohromady seznam argumentů pro a proti. Zda být, či nebýt. To je, oč tu běží.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (4. část)
Tátova hlava se objeví vedle máminy a vidím, jak se mu oči zalévají slzami. Neříká nic, jen po chvilce, která je dostatečně krátká na to, aby ty slzy neopustily oči, bere mámu jemně za ramena a otáčí ji k odchodu.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (3. část)
"Dal jsem kopii té listiny třem různým právníkům. A určitě víte, že tam, kde je více právníků, je ještě více právních názorů. Potřebujeme čas. A on taky. Hodně času. Ale teď už mu zase dopřejte klid. Ten potřebuje nejvíc."
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (2. část)
"To bys spáchal sebevraždu?" zeptal se tehdy Olda a já jsem mu odpověděl, že na to už jsou ve světě zařízení.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (1. část)
"To bych v této chvíli považoval za příliš radikální a přinejmenším předčasné. Vyčkejme pár dnů. Medicína dnes umí skoro zázraky." "Ale je to jeho výslovné přání," jasně jsem poznal Oldův hlas. "A máte to písemně, pane Novotný?"
Emrich Sonnek
Na červené vlně
Šéf chtěl zjevně dokázat, že by neuskutečněnou sázku vyhrál a já jsem se v duchu modlil, aby, pokud snad někoho potkáme, byla to policejní hlídka a ne alkoholem ovlivněný pozdní chodec.
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