Třikrát a dost (4. část)
Tátova hlava se objeví vedle máminy a vidím, jak se mu oči zalévají slzami. Neříká nic, jen po chvilce, která je dostatečně krátká na to, aby ty slzy opustily oči, bere mámu jemně za ramena a otáčí ji k odchodu. Slyším zaklapnutí dveří a já jsem zase osamělý jako lunapark v deštivém dopoledni všedního dne.
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Jsem rád, že můj ošetřující lékař mě chce udržet při životě, i když je mi jasné, že už to nebude stejné jako dřív. Otázka je, jestli můžu vůbec myslet na práci v televizi. A život s Boženou je možná taky mimo můj dosah. Ale jsem rád, že jsme se z chaty nevraceli spolu. To bych ji možná měl teď na svědomí a nepochybuji o tom, že by si na tom smlsl bulvár.
Až do té havárie jsem bulváru nabízel jen střípky z mého sportovního života. Jenže bulvár touží po pikantních aférách. Žije z toho, že hodně lidí chce působit zasvěceně, když se jedná o soukromí hvězd a celebrit. To, že jste dal tři branky nebo byl vyhlášen nejlepším střelcem nebo nejužitečnějším hráčem mistrovství světa, ví každý, kdo se o sport jen trochu zajímá. Ale že se rozvádíte nebo jste byl přistižen s manželkou svého spoluhráče, to přece vědí jen ti, které si pustíte k tělu. A být považován za důvěrníka populárního člověka, to je, oč tu běží.
Nevím, jak Božena tu moji bouračku přijala. Je možné, že se rozhodla mlčet, dokud nebude mít lepší informace, ale taky o nás mohla s Oldou mluvit ještě než se objevily první zprávy.
A pokud to tak bylo, možná to vysvětluje, proč Olda vytáhl tu nešťastnou dvacet let starou listinu.
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S Oldou jsme nebyli kamarádi hned od začátku. A nebylo to ani v nás. Bylo to ovlivněno našimi rodiči.
Už od prvních dnů našich společných tréninků a hlavně zápasů jsem si všiml, že rodiče svých spoluhráčů můžu rozdělit do tří skupin.
V té první byli ti, které jsem později nazval kliďasové. Nikdy netlačili na trenéry, že jejich syn musí zrovna dnes hrát a že je přece jasně lepší než tamten, jako to běžně dělali zástupci těch dalších skupin.
Úspěchy i chyby svých dětí brali s klidem a vědomím, že je to jenom sport, ale pokud to kluka baví, budeme ho v tom podporovat a třeba to někam dotáhne. A když ne, svět se nezboří. Jeho sportování je lepší, než kdyby se chytil nějaké party na sídlišti a nudu zaháněl drogami nebo sprejerstvím. A sport mu dá smysl pro fair play a povědomí o tom, že nic není zadarmo, i když ty obchody něco za něco občas nevoní. Sem jsem řádil i své rodiče.
Pak tu byla početná skupina řvounů. Ty neměl rád nikdo a jejich vlastní děti z nich byly nešťastné. Rozčilovali se i při tréninku, natož při zápasech. Vztekle pořvávali na rozhodčí, že to pískají úplně blbě. Když se dařilo našim soupeřům, snažili se je vykolejit, ale dokázali sprostě vynadat i vlastnímu synovi, když se mu něco nepovedlo podle jejich představ. Do svých synů zjevně vkládali naděje, že naplní ambice, které nedokázali uskutečnit sami.
Tyhle kluky jsem litoval, protože i když třeba měli talent, přítomnost toho jejich řvouna je rozhodila tak, že dělali chyby, což ještě více roztáčelo běsnění jejich rodičů. Ti jim postupně znechutili sport tak, že prakticky všichni končili nejpozději v průběhu puberty.
Poslední skupinou byli sponzoři. To byli ti, kteří finančně podporovali klub, ale považovali za samozřejmost, že jejich kluk bude pokaždé hrát v základní sestavě. Měli ambice, které přenášeli i na své děti, mezi které patřil i Olda, ale nebyli tak žlučovití, jako řvouni. Věděli, že jejich peníze jsou pro klub důležité, a tak má jejich syn to nejlepší, co může mít. Patřit k privilegovaným znamenalo hrát každý zápas, pokud hráč nebyl zraněný nebo nemocný. A každý hráč vám potvrdí, že nejlepší trénink je zápas. Tam člověk nabírá ty nejlepší zkušenosti.
Někteří sponzoři časem pochopili, že talent jejich syna sice stačí na slušnou úroveň amatérského hraní, ale profesionální budoucnost z toho nekouká a stáhli se. Olda ale talent měl a byl hodně snaživý a zarputilý, takže vytrval. Postupně jsme se spřátelili a vydrželo nám to i přesto, že já jsem už od šestnácti začal hrát ligu a naše kariéry nás čas od času rozdělily.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (3. část)
"Dal jsem kopii té listiny třem různým právníkům. A určitě víte, že tam, kde je více právníků, je ještě více právních názorů. Potřebujeme čas. A on taky. Hodně času. Ale teď už mu zase dopřejte klid. Ten potřebuje nejvíc."
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (2. část)
"To bys spáchal sebevraždu?" zeptal se tehdy Olda a já jsem mu odpověděl, že na to už jsou ve světě zařízení.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (1. část)
"To bych v této chvíli považoval za příliš radikální a přinejmenším předčasné. Vyčkejme pár dnů. Medicína dnes umí skoro zázraky." "Ale je to jeho výslovné přání," jasně jsem poznal Oldův hlas. "A máte to písemně, pane Novotný?"
Emrich Sonnek
Na červené vlně
Šéf chtěl zjevně dokázat, že by neuskutečněnou sázku vyhrál a já jsem se v duchu modlil, aby, pokud snad někoho potkáme, byla to policejní hlídka a ne alkoholem ovlivněný pozdní chodec.
Emrich Sonnek
Stáří
Dětství a stáří, dvě krajní etapy života. Konec dětství je dán zákonem. Ale kdy začíná stáří? Vrchlický byl nazván velebným kmetem v padesáti snad v nadsázce a vše, co se týká času, je relativní. Začátek stáří je pro mě v mlze.
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