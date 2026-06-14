Třikrát a dost (3. část)
Nevím, jak dlouho jsem byl ponechán svým úvahám, než se znovu otevřely dveře a podle způsobu chůze i vůně jimi vešla žena, patrně zdravotní sestra. Došla ke mně a podle zvuku jsem usoudil, že mi vyměňuje láhev s infuzí. Pak se ozval téměř neslyšný zvuk opatrného odhrnování přikrývky a něčeho, co mohlo být urovnávání prostěradla.
Hrozně jsem zatoužil otevřít oči, než svou práci dokončí. Rád bych konečně viděl, co všechno mi ta havárie vzala. Zatím mám pouze pocit, že mi zůstala jenom hlava, a to jen proto, že myslím, vidím, slyším a cítím pachy a vůně.
Jenže mé tělo nebo to, co mi z něj zůstává, pokyny mého mozku ignoruje stejně jako kabina, která se rozhodla zařídit odvolání svého trenéra, a tak sestra končí svou práci a odchází zahalená hlubokou tmou.
Ale brzy nato se z chodby ozve hlas. I když přes zavřené dveře neslyším, co říká, jasně poznávám svou mámu.
Dveře se otevřou a mně už známý hlas lékaře říká:
"Ale opravdu jen na chvilku. Potřebuje teď hlavně klid."
"Má velké bolesti? A přežije to?"
"V infúzi dostává tišící prostředky, takže bolesti by neměl pociťovat. A děláme všechno pro to, aby přežil. Ale je tu jedna taková věc. Mám tady jeho písemné přání, že v tomto stavu nechce dál žít."
"A to vám podepsal po operaci?" vloží se do toho rozčileně táta.
"To samozřejmě ne. Od chvíle, kdy ho sem dopravili, se ještě neprobral z bezvědomí. Ale to přání sem přinesl jeho spoluhráč.
"Olda Novotný," spíše konstatuje než se ptá máma. Do přípravky mě sice přihlásil táta, ale při mých prvních krůčcích se mnou byla máma. Doprovázela mě na tréninky a z nich, a tak se seznámila i s mými tehdejšími kamarády. Olda je jediný z nich, se kterým hraju i dnes. Ačkoliv já jsem asi už dohrál.
"No počkat. A jak se k tomu dostal?" nechápe táta.
"Víte, ta listina je stará více než dvacet let."
"No, to snad ještě ani nebyl plnoletý," zkouší se to moje tehdejší prohlášení zpochybnit táta.
"Podle data podpisu mu bylo necelých jednadvacet," odpoví lékař a pokračuje: "Dal jsem to našim právníkům, aby mi řekli, jak s tím naložit."
"Přece ho nemůžete jenom tak odpojit. Vždyť přece žije," vzlyká máma.
"My ho nechceme odpojit. Děláme všechno pro to, aby přežil, dokud nebudeme mít možnost zjistit, jaké je jeho skutečné přání. Já sám si myslím, že okolnosti, za jakých to podepsal, se změnily. Je otázka, jestli by takovou věc podepsal i dnes. A dokud to nebudu vědět, nechci zkrátit jeho život ani o vteřinu. Odporovalo by to mému svědomí. To mi věřte."
"Ale já nechci, aby umřel. Ať si právníci říkají, co chtějí. Udělám, co bude třeba, a postarám se o něj."
"To chápu, paní Pecková, ale ještě nemáme vyhráno. Stále bojujeme o jeho život. Jen vás chci ujistit, že pokud přece jen odejde, nebude to proto, že jsme to ukončili my."
"A co když právníci řeknou, že ten jeho podpis platí?"
"Dal jsem kopii té listiny třem různým právníkům. A určitě víte, že tam, kde je více právníků, je ještě více právních názorů. Potřebujeme čas. A on taky. Hodně času. Ale teď už mu zase dopřejte klid. Ten potřebuje nejvíc."
"Podívejte se, otevřel oči," ozve se máma, která se mi zjevně ještě před odchodem chtěla podívat do tváře.
Já ji teď vidím nakloněnou nade mnou a za ní se ke mně vracejí táta i lékař.
"Ano, oči občas otevře, ale zatím to nevypadá, že by je ovládal svou vůlí. Musíme doufat, že se to brzy změní."
Máma by teď u mě chtěla zůstat v naději, že alespoň nějakým zábleskem dám vědět, že ve mně žije vědomí, dokonce mi zkouší mávat rukou před obličejem, ale z výrazu její tváře vidím, že na jakoukoliv odezvu čeká marně.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (4. část)
Tátova hlava se objeví vedle máminy a vidím, jak se mu oči zalévají slzami. Neříká nic, jen po chvilce, která je dostatečně krátká na to, aby ty slzy neopustily oči, bere mámu jemně za ramena a otáčí ji k odchodu.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (2. část)
"To bys spáchal sebevraždu?" zeptal se tehdy Olda a já jsem mu odpověděl, že na to už jsou ve světě zařízení.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (1. část)
"To bych v této chvíli považoval za příliš radikální a přinejmenším předčasné. Vyčkejme pár dnů. Medicína dnes umí skoro zázraky." "Ale je to jeho výslovné přání," jasně jsem poznal Oldův hlas. "A máte to písemně, pane Novotný?"
Emrich Sonnek
Na červené vlně
Šéf chtěl zjevně dokázat, že by neuskutečněnou sázku vyhrál a já jsem se v duchu modlil, aby, pokud snad někoho potkáme, byla to policejní hlídka a ne alkoholem ovlivněný pozdní chodec.
Emrich Sonnek
Stáří
Dětství a stáří, dvě krajní etapy života. Konec dětství je dán zákonem. Ale kdy začíná stáří? Vrchlický byl nazván velebným kmetem v padesáti snad v nadsázce a vše, co se týká času, je relativní. Začátek stáří je pro mě v mlze.
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