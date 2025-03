Třída střídá třídírnu

Další články autora

Emrich Sonnek Někdo tu udělal chybu „Tím, že za něj mluvíte, ho hájit svoje práva nenaučíte. A možná by stálo za to, vysvětlit mu, že s právy jsou spojené i povinnosti. A taky mu někdy vysvětlit, co je to galantnost.“ Společnost 19.2.2025 v 15:28 | Karma: 19,25 | Přečteno: 336x | Diskuse

Emrich Sonnek Populismus, strach, nebo bezradnost? Prezident Petr Pavel vetem novely zákona o platech veřejných činitelů potvrdil, že naše vláda nemá jasnou koncepci a svým jednáním jako by naznačovala, že tu pro ni vyčerpávající práci ráda po letošních volbách předá opozici. Společnost 17.2.2025 v 15:21 | Karma: 13,96 | Přečteno: 334x | Diskuse

Emrich Sonnek U nás v Kocourkově aneb danajský dar „To už jsem zkoušel. Nikdo to nechce. To víte, koupí nudli, kterou skoro přikryje kapesníkem, a jenom za zápis do katastru zaplatí dva tisíce. A z toho svého pozemku má sice nudli dvojnásobnou, ale stejně mu to není k ničemu.“ Společnost 10.2.2025 v 17:47 | Karma: 20,06 | Přečteno: 595x | Diskuse

Emrich Sonnek Bída, nebo boubelka? Nechceme a ani nemůžeme být všichni stejní. Jednak pro to nemáme stejné dispozice, a taky by to byla nuda. Společnost 3.2.2025 v 17:41 | Karma: 15,49 | Přečteno: 326x | Diskuse