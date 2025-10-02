Tak už tento víkend...
V období mezi listopadem 1989 a prvními svobodnými volbami konanými v červnu 1990 často zaznívalo heslo "V jednotě je síla". Ale už tehdy mnozí upozorňovali na to, že teď se musíme spojit, aby byly ve volbách poraženy staré struktury a my se poté mohli rozdělit do mnoha proudů podle svých vlastních představ. A ve volbách nakonec už tehdy kandidovaly více než dvě desítky stran.
Jednota má význam při boji se společným nepřítelem, ale pro zdravý vývoj společnosti je naopak žádoucí různost názorů, pohledů a přístupů k řešení problémů. Proto nemá žádný smysl tvrzení, že naši společnost dělí hluboký příkop. Příkopů je ve skutečnosti mnoho a určitě nás nedělí na dvě nesmiřitelné skupiny.
Ještě jsem nepotkal člověka, s nímž bych se shodl na všem, ani někoho, s nímž se neshodnu na ničem. Při troše tolerance se dá vyjít s každým. Jedinou podmínkou je, aby ta tolerance byla na obou stranách.
Už zítra začínají volby, které rozhodnou o tom, kdo sestaví příští vládu. Každý z nás volí podle svých představ, mnohdy ovlivněných sliby, ale i strašením, přičemž ani jedno, ani druhé ve většině případů nemá opodstatnění.
Volme každý podle svého přesvědčení a nepátrejme po tom, jak volili lidé z našeho okolí.
Někdo volí v naději, že jeho hlas přispěje k vítězství a sestavení vlády, jiný proto, aby opozice byla dostatečně silná, a někdo třeba proto, aby jeho favorit dosáhl na státní příspěvek a měl tak prostředky pro další působení.
Kdo nakonec bude vládnout, ukáže se v následujících dnech. Žádná vláda však nejen nevyřeší nevyřeší všechny naše problémy, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou ani nesplní své sliby, a to tím spíše, čím lákavěji vypadají.
To jediné, co potřebujeme, je jistota, že i v příštích volbách budeme moci volit svobodně.
Čtyři štíři
Kdyby byli naši, ať si tady straší, ale když jsou cizí, ať raději zmizí, než je impulsivně čistě preventivně samozvaní kati na životě zkrátí.
Hlava v písku?
"Český ministr zahraničí si předvolal ruského velvyslance kvůli incidentu v Polsku, který se netýká České republiky. To nevymyslíš. Už aby byly volby."
Robert, jemný dobyvatel II
My jsme ani nezavřeli dveře do ložnice, a tak jsme na sebe všichni tři koukali, my nazí, on v šedém tesilovém kvádru, asi nějakej ouřada či co, a hned v té chodbičce spustil: "Ty couro, sotva vytáhnu paty z baráku a ty..."
Kdo to neumí, ten to učí
Postpubertální výrostci pořádají webináře jak uhranout ženu, aby navždy patřila jen vám, absolventi vysoké školy života radí, jak získat pevné zdraví navzdory lékařům, údajně jen posluhujícím farmaceutickým firmám.
Volební kalkulačka - pro volby zbytečná hračka
Volební program Motoristů sobě je zkrátka tak krásné čtení, že mě vede k otázce, jestli jej sepsali pracovníci Institutu Václava Klause, nebo umělá inteligence.
