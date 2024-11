Jenže to, jak ta země dopadla v letech následujících po jeho nástupu k moci, bylo nejspíš způsobeno právě tím, jací starci tu zemi vedli před ním.

Tak nám zvolili prezidenta, paní Milerová. Tedy, ne nám, zvolili si ho Američané, ale, protože Spojené státy jsou světová velmoc, nadělili ho i nám. A tak není divu, že se objevuje spousta reakcí, u nichž opticky převládá nespokojenost.

Na sítích se objevují výroky typu: „Idiot volič rozhodl o tom, co skončí špatně“ nebo „Není to vítězství Trumpa, ale porážka všech“ a podobně.

Jenže Donald Trump ty volby vyhrál a po čtyřech letech se vrátí do úřadu bez ohledu na tyto řeči a v této chvíli se nedá s jistotou odhadnout, co to přinese v budoucnosti Spojeným státům i světu.

Důvodem, proč zvítězil Donald Trump, není hloupost amerických voličů, ale prostá skutečnost, že ani jedna strana nedokázala nabídnout voličům jinou osobnost než osmasedmdesátiletého starce a ženu, kterou jako náhradu za sebe v již probíhající kampani nabídl dosluhující ještě o tři roky starší prezident poté, co pochopil, že na takovou funkci už na další volební období nebude stačit.

Je smutné, že v zemi se třemi sty čtyřiceti miliony obyvatel se nenajde osobnost, která by byla schopna ucházet se o úřad, který ovlivňuje nejen tuto zemi, ale jejíž rozhodování má dopad prakticky na celý svět, i když připouštím, že je tu ta omezující podmínka, že uchazeč se musí narodit na území Spojených států amerických.

Ale možná, že těm, kteří o nominacích (nikoliv o výsledku voleb) rozhodují, to vyhovuje. Nebo mají na paměti situaci v tehdejším SSSR, kdy se po vládě několika starců dostal do čela země člověk výrazně mladší a tato země to nepřežila.

