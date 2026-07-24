Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Svůj k svému

Kdo dnes jde do politiky? Už v minulosti se tam vyskytovalo víc psychopatů a narcisů než ve zbytku společnosti. A entropie v politice nefunguje, takže koncentrace obojího se stále zvyšuje.

Když nepatříš k ostrým tužkám v penálu,
ruční práce jdou ti příliš pomalu,
a v podnikání se taky nechytáš,
nemusíš hned házet flintu do žita.
Mezi své do politiky upaluj.

Autor: Emrich Sonnek | pátek 24.7.2026 19:05 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Emrich Sonnek

Vláda versus prezident

Osmdesát stran hutného textu obsahuje vyjádření, které vláda tento týden doručila Ústavnímu soudu a v němž se brání kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla.

23.7.2026 v 15:04 | Karma: 17,31 | Přečteno: 309x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Oč jim jde?

Jak vládnoucí koalice, tak současná opozice, ve volbách se vždy bijí s největší energií v první řadě o pozice.

22.7.2026 v 10:48 | Karma: 12,29 | Přečteno: 193x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Lesní nokturno

Když Slunce i Měsíc jsou na nebi za dne a noc temná padne, vládu mají běsi a vzpomínky zrádné.

20.7.2026 v 10:06 | Karma: 8,02 | Přečteno: 57x | Diskuse | Poezie a próza

Emrich Sonnek

Dospívání Filipa Turka

Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible

15.7.2026 v 17:01 | Karma: 34,83 | Přečteno: 2133x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Prezident zneužívá časové tísně premiéra ve své volební kampani

A této časové tísně zneužívá prezident republiky, když potměšile vyzývá premiéra ke schůzkám, na nichž by hledali společnou řeč v otázce tak banální, jako je zahraniční politika.

14.7.2026 v 16:14 | Karma: 17,95 | Přečteno: 391x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
21. července 2026  9:35

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...

Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
20. července 2026  16:22,  aktualizováno  19:41

Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...

V liberecké zoologické zahradě se po pěti letech narodil ohrožený osel somálský

V libereckĂ© zoologickĂ© zahradÄ› se po pÄ›ti letech narodil ohroĹľenĂ˝ osel somĂˇlskĂ˝
24. července 2026  17:03,  aktualizováno  17:03

V Zoologické zahradě v Liberci se narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského. Jde o první...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Beauty péče se přesouvá do mobilu. Nechuť Generace Z telefonovat mění pravidla pro salony

ilustrační snímek
24. července 2026  18:18

Generace Z, tedy skupina mladých lidí narozených přibližně mezi lety 1995 a 2010, doslova vyrůstala...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Emrich Sonnek

  • Počet článků 355
  • Celková karma 14,12
  • Průměrná čtenost 767x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.