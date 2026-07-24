Svůj k svému
Když nepatříš k ostrým tužkám v penálu,
ruční práce jdou ti příliš pomalu,
a v podnikání se taky nechytáš,
nemusíš hned házet flintu do žita.
Mezi své do politiky upaluj.
Emrich Sonnek
Vláda versus prezident
Osmdesát stran hutného textu obsahuje vyjádření, které vláda tento týden doručila Ústavnímu soudu a v němž se brání kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla.
Emrich Sonnek
Oč jim jde?
Jak vládnoucí koalice, tak současná opozice, ve volbách se vždy bijí s největší energií v první řadě o pozice.
Emrich Sonnek
Lesní nokturno
Když Slunce i Měsíc jsou na nebi za dne a noc temná padne, vládu mají běsi a vzpomínky zrádné.
Emrich Sonnek
Dospívání Filipa Turka
Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible
Emrich Sonnek
Prezident zneužívá časové tísně premiéra ve své volební kampani
A této časové tísně zneužívá prezident republiky, když potměšile vyzývá premiéra ke schůzkám, na nichž by hledali společnou řeč v otázce tak banální, jako je zahraniční politika.
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