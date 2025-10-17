Stručné dějiny strany mírného konzervatismu aneb jak je důležité míti Filipa
Poté, co nástupci Václava Klause odvedli jeho ODS doleva, dlouho hledal otec zakladatel jinou stranu, která by pokračovala v jeho pravém odkazu. Pokusy s Trikolórou i Svobodnými zcela selhaly, snad kvůli nedostatku charismatických vůdců. Když chybí vůdce, ani myšlenkový trust dobře financovaného institutu dnes k úspěchu nestačí.
V téže době zvolna končil, znaven již souboji s mnohem mladšími soupeři, svou veleúspěšnou kariéru automobilový závodník Filip Turek a začal se poohlížet po svém uplatnění v jiném oboru. V roce 2019 kontaktoval Zuzanu Majerovou, členku Trikolóry, která si vzpomíná, že už tehdy projevoval vysoké ambice.
Mluvil hovorově, ale bez vulgarit a působil dojmem skutečného gentlemana. "Otevřeně hovořil o tom, že chce být prezidentem a myslel to zcela vážně," vzpomíná.
Námluvy sice tehdy nedopadly, ale nová potenciální tvář konzervativní politiky neušla pozornosti Václava Klause a jeho spolupracovníků.
Bývalý úspěšný basketbalista usoudil, že bývalý úspěšný automobilový závodník by mohl být tím pravým magnetem pro skutečně pravicovou stranu.
Filip Turek samozřejmě roli Institutu Václava Klause popírá. Podle něj strana vznikla v hospodě, kde se s Petrem Macinkou opili a založili ji. Jenže Petr Macinka byl od roku 2017 manažerem v IVK. Filipa Turka možná musel opít, aby strana vznikla, ale ke členství v ni ho stejně nepřesvědčil. Zřejmě se skutečně chystá na budoucí roli prezidenta republiky a u nás je dlouholetou tradicí, že prezident je "nadstranický". Tak jej alespoň jmenovali prvním čestným předsedou.
A že Filip Turek i strana Motoristé sobě nejsou Václavu Klausovi vůbec lhostejní dokazuje jeho reakce. Domnívá se, že jde o předem připravenou dehonestaci, kterou měli zosnovat odpůrci nově se formující koalice, a Turek už tak nemá šanci stát se ministrem. „Já se na Turka mračím, zlobím a nadávám mu,“ přiznal.
