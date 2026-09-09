Střípky života
Příchod na svět, to je vždycky sláva,
ale odchod každý oplakává.
Pokud svět je slzavé údolí,
není lépe tam, kde nic nebolí?
Ale kdo ví, co tam očekávat.
_______
Když s námahou klopýtám ke svému cíli
a štěstí vždy trvá jenom krátkou chvíli,
neláteřím, ale přijmu s klidem
dobrou zprávu, že nepatřím k lidem,
kteří chvíli štěstí nikdy nezažili.
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Emrich Sonnek
Vidlákovy kydy, Putinova hrozba a umělá inteligence
A jako ukázku smýšlení šmejda jednoho z největších cituje údajný výrok Petrose Michopulose: „Doufám, že Putin najde odvahu a zaútočí na NATO.“
Emrich Sonnek
Kolik nemocnic je tak akorát?
Nejde jen o to, že je pak specialista nevytížen, ale sám si je vědom toho, že odborně chátrá a ani usilovné studium progresivních metod ho nezachrání. Takový specialista nemůže být ani dobře zaplacen, ani spokojen.
Emrich Sonnek
Dvojčata, nebo koule na noze?
„Nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe, nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká.“↵
Emrich Sonnek
Tance v marmeládě
A tak se obyčejná chůze po chodníku na mnoha místech blíží rafinovaným tanečním krokovým variacím nebo pohybu v bažině s tím, že chyby nejsou trestány bodovou srážkou nebo utonutím v bezedných hlubinách, ale znečištěním...
Emrich Sonnek
Západočeská univerzita - nekonečný příběh?
Naivitu studentů komentoval i okresní soud: „Jestli jim nepřišlo nic zvláštního na tom, že jim chodila stipendia, ze kterých museli odevzdávat desátek bez dokladu, tak buď lžou, nebo by měli vrátit diplom, či zajít za lékařem."
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