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Střípky života

Život je stále plný překvapení. Po dlouhém suchu přišel déšť a vše se mění. Dvě haiku a dva limeriky, tentokrát raději bez politiky.

Příchod na svět, to je vždycky sláva,
ale odchod každý oplakává.
Pokud svět je slzavé údolí,
není lépe tam, kde nic nebolí?
Ale kdo ví, co tam očekávat.
_______
Když s námahou klopýtám ke svému cíli
a štěstí vždy trvá jenom krátkou chvíli,
neláteřím, ale přijmu s klidem
dobrou zprávu, že nepatřím k lidem,
kteří chvíli štěstí nikdy nezažili.
_______

Autor: Emrich Sonnek | středa 9.9.2026 17:05 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Emrich Sonnek

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Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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