Stáří
Při pohledu na Slovanskou epopej,
danajský to dar od Alfonse Muchy
poznávám, že stárnutí je zvláštní děj
a život starce není jednoduchý.
Čas mi barví zbytky vlasů doběla,
pružnost těla téměř zcela zmizela
a můj odhad bývá někdy nepřesný,
ale přesto dál si žiji svoje sny.
Začala už moje osmá desítka,
nevím, kolik času tady ještě mám,
když však můžu, vyhodím si z kopýtka,
každý zbývající den si vychutnám.
Nevím, jak poznám, že už přišlo stáří,
protože stáří má tisíce tváří.
Někomu se dožít stáří nepodaří,
někdo při něm zraje jako dobré víno
a jiný se časem změní na mimino.
___________________________
Na začátku bylo pět zadaných slov: Mucha, víno, kopýtko, barvit, sny.
A také úkol doplnit je na rovnou stovku. A též nedávné sedmdesátiny a bolesti v zádech, které jen velmi neochotně odcházejí. Jako bonus přikládám nalezenou fotografii z opačné části mého života.
Emrich Sonnek
Svérázné podnikání aneb Pecunia non olet
Lidé odedávna touží po nevšedních zážitcích a jiní lidé se plněním jejich snů živí. Pokud se vše odehrává v této rovině, je všechno v pořádku, i když je pravda, že z dříve výjimečných záležitostí se postupně stávají banality.
Emrich Sonnek
Chci to všechno a chci to hned
Markéta Šichtařová se svého mandátu nevzdala proto, že si sebekriticky uvědomila, že její činnost ve sněmovně asi neodpovídá tomu, proč jí její voliči dali hlas, ale proto, že jedno hlasování dopadlo jinak, než si přála.
Emrich Sonnek
Je Andrej Babiš gentleman?
S napětím včera celý národ sledoval jednání Poslanecké sněmovny o vydání dvou jejích členů. Snad jen otrlý cynik tušil, že výsledek závěrečného hlasování je jasnější než konec notoricky známé pohádky.
Emrich Sonnek
Dilema České televize aneb hloubení příkopů
Riskuje snad jen to, že mu uniknou legendární výroky jako "Přepište dějiny" Roberta Záruby v Naganu nebo slavná hláška Karola Poláka: "Bodaj by sme aj my mali takýchto Kokotov" na halovém mistrovství Evropy v atletice 1973.
Emrich Sonnek
Žalobníček Filip Turek
Filip Turek by tedy měl žalovat nikoliv Petra Pavla, ale toho, kdo porušil listovní tajemství a skutečnosti uvedené v dopise předal veřejnosti.
