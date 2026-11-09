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Sonet podzimní

Emrich Sonnek
Podzim hýří barvami, ale pak je klidně skryje v husté mlze nebo pod jinovatkou. Fotky jsou moje vlastní.

Podzim rozlil měď a zlato do lesa
a ráno protkal stříbrem stébla trávy,
večer zlatorudě hoří nebesa
a babí léto nese vánek hravý.
Jiný den mlha téměř hustší mléka
nese hlas umíráčku do daleka,
lezavý chlad od země vzhůru vzlíná.
To podzim tichým hlasem připomíná,
že když se kocháš stoje na vrcholu,
vedou z něj všechny cesty směrem dolů
a ze dna zas vede cesta nahoru.
Život jde ve vlnách; sází i kácí,
a proto nikdy, v žádné situaci
neztrácej vděk, naději a pokoru.

Autor: Emrich Sonnek | pondělí 9.11.2026 9:25 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Emrich Sonnek

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Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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