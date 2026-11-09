Sonet podzimní
Podzim rozlil měď a zlato do lesa
a ráno protkal stříbrem stébla trávy,
večer zlatorudě hoří nebesa
a babí léto nese vánek hravý.
Jiný den mlha téměř hustší mléka
nese hlas umíráčku do daleka,
lezavý chlad od země vzhůru vzlíná.
To podzim tichým hlasem připomíná,
že když se kocháš stoje na vrcholu,
vedou z něj všechny cesty směrem dolů
a ze dna zas vede cesta nahoru.
Život jde ve vlnách; sází i kácí,
a proto nikdy, v žádné situaci
neztrácej vděk, naději a pokoru.
Emrich Sonnek
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