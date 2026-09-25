Síla koruny, dýško a finanční gramotnost
Nedávný text Ondřeje Flégla "Dýško nedávám. Proč bych měl? Je to hloupost!" ve mně vyvolal vzpomínky na první dýško, které jsem dal, nedal.
Kapesné od rodičů jsem sice jsa ze čtyř dětí nedostával, ale peníze jsem si uměl poctivě vydělat. Za ministrování v místním kostele jsme dostávali korunu za mši, která ve všední dny začínala ve čtvrt na sedm ráno trvala asi čtyřicet minut, v neděli její délka závisela na délce kázání. Při pohřbech a svatbách si však člověk mohl přijít i na desítky korun.
Dalším zdrojem příjmů byl sběr lesního ovoce, hlavně malin dozrávajících na začátku prázdnin, které vykupovali v místní prodejně Jednoty po pěti korunách za kilo, na podzim pak pasení koz, což přinášelo korunu na zvíře a den, a dalšími příležitostnými prácemi.
Z tohoto výčtu je zjevné, že na rozdíl od pravidelně přijímaného kapesného byly mé příjmy nepravidelné jak v čase, tak v hodnotě. Jediný jistý příjem byl z ministrování při běžných mších. Svatby i pohřby se odehrávají nahodile, úroda malin je nevyzpytatelná a i pastevectví je závislé na počasí. V dešti člověk nevyžene ani psa, natož kozy.
Proto bylo nutné mít příjmy a výdaje pod kontrolou. Časový nesoulad v cash flow se sice někdy dal řešit bezúročnou krátkodobou půjčkou od sourozenců, kteří v tom jeli taky, ale jisté to nebylo. Mnohem lepší strategií byla tvorba rezerv, které se rozpouštěly hlavně v období Vánoc nebo narozenin.
Základem bylo pečlivé zaznamenávání výše a původu či důvodu příjmů i výdajů. K tomu nám sloužil oranžový sešitek formátu A6, takový, do jakého jsme si ve škole psali slovíčka ruštiny. To byla dokonalá praktická výuka finanční gramotnosti, jejímž jediným nedostatkem mohla být nemožnost postupného budování investičního portfolia.
Bylo mi téměř čerstvých patnáct let, když jsme s celou devátou třídou vesnické základní školy vyrazili na výlet do čtyři sta kilometrů vzdálené Prahy. Na pohyb ve víru velkoměsta jsem si pochopitelně vzal část svých úspor.
Cesta z naší vesnice do Prahy tehdy trvala nejméně osm hodin. To v případě, že něco přes hodinu trvající cesta autobusem do Ostravy časově odpovídala odjezdu rychlíku do hlavního města a ten na šest hodin trvající pouti nenabral zpoždění. Vyráželi jsme tedy hodně brzy ráno, a do Prahy dorazili před druhou odpoledne.
Po prohlídce historického centra jsme dostali půl hodiny volna. Znaveni brzkým vstáváním, úmornou cestou i zážitky z velkoměsta jsme se s kamarády vydali do nejbližší restaurace zahnat alespoň žízeň.
Bylo nás osm; obsadili jsme dva sousední stoly a bez velkého prohlížení nápojového lístku jsme si u přišedšího číšníka objednali sodovku. Trochu nás překvapilo, že odešel, aniž se zeptal jakou.
Pochopili jsme to, až když nám číšník tu sodovku přinesl. Dostali jsme bezbarvý nápoj u nás doma zvaný sifon. Vůbec jsme netušili, že těm obarveným sladkým nápojům se v Čechách na rozdíl od Slezska nebo Moravy říká limonáda.
Toto drobné jazykové nedorozumění jsme přešli s klidem mistrů Zenu. Kdo žízeň má, pije i z louží, jak zpívala Hana Hegerová, a ta vychlazená sodovka nám posloužila možná lépe než přeslazená obarvená voda zvaná limonáda.
Větší překvapení ale přišlo při placení.
"Sedmdesát haléřů," pravil mi přivolaný číšník poté, co jsem mu řekl, že platíme každý zvlášť.
Světácky jsem vytáhl mosaznou korunu a se slovy: "To je v pořádku," jsem ji podal číšníkovi.
Ten ji s pohrdavým výrazem ve tváři přijal, vložil do své šrajtofle, z ní vytáhl tři hliníkové desetníky a se slovy: "To si strč někam, mladej," jimi mrštil o stůl.
V podobném duchu proběhlo i placení mých spolužáků.
Nerozuměl jsem tomu. U dvou stolů nás sedělo celkem osm a každý z nás mu nabídl spropitné ve výši téměř 43 procent útraty. Vyšší dýško jsem už nikdy v životě nikomu nedal a klidně se vsadím, že moji spolužáci taky ne. Ale někteří lidé asi procenta nechápou a zajímá je jen absolutní hodnota.
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