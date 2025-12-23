Šance pro Filipa Turka trvá
Proč si to Turek nemůže taky "odpracovat"? ptá se ve svém blogu Vladimír Šťastný.
Nedá se vyloučit, že kdyby se Petr Pavel narodil jen o pár let dříve, nebo pokud by ke změně režimu došlo o něco později, tuto změnu by dnešní prezident republiky prožíval jako vojenský přidělenec na velvyslanectví ČSSR v některé ze zemí NATO, pověřen speciálními úkoly diktovanými z Moskvy. Proto by hlava státu měla mít pochopení pro hříchy mládí a umožnit Filipu Turkovi totéž, co bylo před desítkami let umožněno jemu.
Jenže Filip Turek přece takovou šanci dostal, a to dokonce mnohem lukrativnější než Petr Pavel. Zatímco ten si v prvních letech po pádu bývalého režimu své angažmá v KSČ odpracovával na horkých balkánských bojištích, což mu posléze přineslo uznání a nejvyšší francouzská ocenění za záchranu jednotky francouzských spolubojovníků na této misi, Filip Turek dostal šanci odpracovat si své prohřešky v teplých kancelářích a jednacích sálech Evropského parlamentu.
A jak té šance využil? Proháněl se po dálnici rychlostí přes 200 km za hodinu. Někdo by mohl říct, že rychle získal papalášské manýry, kdyby se při tom nenatáčel mobilem a nepochlubil se svým obdivovatelům na sociálních sítích. Jenže když se o věc začala zajímat policie, lhal jako malý uličník, že jel po německé dálnici.
Své výroky na sociálních sítích v minulosti zčásti bagatelizuje, zčásti popírá. Dal však přístupové heslo ke svému Facebookovému profilu své kolegyni, aby tyto jeho výroky "promazala", a pro jistotu ještě tvrdí, že svůj mobil půjčuje v hospodě kamarádům, aby taky projevili své literární nadání.
Turkovo chování tedy papalášské není. Je to spíše chování třídního grázlíka, který provokuje paní učitelku a snaží se tím získat obdiv svých spolužáků. Řada z nás si někoho takového ze svých školních lavic pamatuje. A z většiny z nich jsou dnes jsou spořádaní občané.
Filip Turek, snad v důsledku toho, že řadu let závodil s nedospělými chlapci, zraje podstatně déle, než je v kraji zvykem. Jeho šance však i nadále trvá. Jen je třeba, aby si uvědomil, že jeho mediální obraz netvoří novináři, ale vytváří jej především on sám tím, jak se projevuje. Pak může jako člen českého parlamentu "odpracovat" všechno, co se odpracovat dá. Ale návrh na jmenování Filipa Turka ministrem by byl přinejmenším velmi předčasný. A to ví určitě i Andrej Babiš.
