Robert, jemný dobyvatel II
V letních vedrech se neběhá lehce, ale většina závodů startuje dopoledne, kdy je horko jakž takž snesitelné. O to větší je motivace závodníků doběhnout do cíle dříve, než slunce rozpálí trať.
Toho dne bylo jasno a skoro bezvětří a jen malá část závodu vedla lesem, kde byly podmínky přece jen snesitelnější. O to horší byl ale přechod na volné prostranství s minimem stínu. Do hospody, která byla naštěstí jen kousek od startu a cíle závodu, jsme se vysloveně těšili.
"Ty nás stejně lakuješ, Roberte. Když jsi takový borec, proč po závodě nenalákáš k sexu nějakou běžkyni? Třeba Blanku, neříkej, že by nestála za to! Hic Rhodus, hic salta," provokoval Václav, sotva jsme dosedli ke stolům.
Blanka, ač jen o málo mladší než Robert, zpravidla přibíhala do cíle s větším či menším náskokem před ním. Když byl ve formě, říkal, že ji nechal běžet před sebou, protože se hezky kouká na její zadeček, když ve formě nebyl, byl pro něj tentýž pohled snad jedinou motivací, která ho táhla do cíle.
Když pořadatelé závodu šetřili a nebyly k dispozici dvoje sprchy, Blanka jako jedna z mála žen chodívala smýt pot a prach z trati do sprch s námi, takže všichni znali její tělesné parametry. Nepříliš vysoká, ale štíhlá, s malými pevnými prsy jako stvořenými pro běžkyni. Hlavu i Venušin pahorek zdobil porost medové barvy. Robertovi sahala jen nepatrně nad prsa a vážila s jistotou méně než polovinu z toho, co on.
Po sprše a případném převzetí diplomu a ceny za umístění ve své kategorii se však společným doplňováním tekutin nezdržovala, takže další parametry její osobnosti jsme neznali.
"Hele, tu latinu si klidně vetkni za klobouček. Já neskáču na tvůj povel. A po těch patnácti kilácích v tomhle vedru jsem dneska zralý na pár piv a aspoň dva dny regenerace. Ale kdybych to s ní zkusil, stejně se to nedozvíš. O detailech mluvím, ale na jména zapomeň. Když chceš vědět, jaká je která v posteli, zkus to s ní sám."
"A bylo aspoň něco v tejdnu?" vyzvídal Václav sotva uhasil žízeň prvními doušky piva, jako by netušil, že na nějaký příběh stejně dojde. A jestli se odehrál zrovna v tomto týdnu nebo Robert zaloví v paměti, to nebylo podstatné.
"To si piš. Celibát není nic pro mě," odpověděl Robert, dopil své pivo, pohybem naznačil výčepnímu, že by uvítal další a dal se do řeči:
"Vystoupil jsem z tramvaje a na chodníku postávala taková elegantní třicítka, tak jsem to zkusil.
"Madam, máte zájem o sex," zeptal jsem se celkem tiše, ale ona si asi na diskrétnost nepotrpěla. Ozvala se jako siréna:
"No dovolte? Co si o mně myslíte? Já si..."
Ale to už se od výlohy otočila ženská, co vypadala jako její starší ségra:
"Ale Libuško, uklidni se, pán mluví ke mně," přerušila ji.
No, popravdě řečeno, než se od té výlohy otočila, vůbec jsem si nevšiml, že tam někdo je a mohl by něco slyšet.
"Ty ses asi zbláznila, matko. To snad nemyslíš vážně!" zasyčela rozčileně Libuška.
"A proč ne, myslíš si, že mě už sex nebaví?"
"Jsi přece pořád ještě vdaná, to ti není blbý?"
"A víš , že není? To mám žít jako jeptiška jenom proto, že tvůj táta vzal roha?"
"Takže na tu manikúru nejdeš, jo?"
"Manikúra počká. Jsou důležitější věci. Až tam budeš, omluv mě a přeobjednej na jindy."
"A co jim tam asi tak mám říct?"
"Třeba že musím dodělat zahrádku a ty ruce bych si zase hned poničila."
"Ty máš zahrádku?"
"Hele, Libuško, už ti jede tramvaj, tak ať to nezmeškáš."
"To ses fakt nechal sbalit nějakou babičkou?" využil chvilky, kdy si Robert svlažoval rty právě doneseným pivem, zase Václav.
"Řek' jsem, že vypadala jako její starší ségra. Jasně, když jsem ji pak v její manželské posteli svlékal, bylo vidět, že to není bezdětná dvacítka. A co má bejt. Se podívej na mě nebo na sebe. A ona byla taková vyhladovělá, vstřícná, přítulná a vděčná, že jsem byl rád, že mě Libuška odmítla. Pánové, to bylo jako koncert pro sehrané duo. Přesně věděla, co chceme, a uměla si to vzít i dát.
Když už bylo po všem, zeptala se mě, jestli si může zapálit. Že prý vždycky po orgasmu má chuť na cigárko, a jestli si nedám taky.
"Já nemůžu, jsem v tréninku," řekl jsem jí a ona, že teda půjde na balkón.
"Klidně si ji dej tady, ty jsi tu doma a mi to nevadí," řekl jsem a v tom se ozval klíč v zámku a v chodbě se objevil takovej střízlík. My jsme ani nezavřeli dveře do ložnice, a tak jsme na sebe všichni tři koukali, my nazí, on v šedém tesilovém kvádru, asi nějakej ouřada či co, a hned v té chodbičce spustil:
"Ty couro, sotva vytáhnu paty z baráku a ty se hned pelešíš?" To ještě uvidíš..."
Tak Libuška asi zatepla tátu informovala, napadlo mě a začal jsem se zvedat z té postele, že mu v klidu vysvětlím, že to vytažení pat z baráku se asi nestalo dneska ráno a že hezká zralá ženská má taky svý potřeby, ale on, když viděl, že jsem tak o čtvrt metru vyšší a aspoň o třicet kilo těžší a svým vyšším věkem to nevykompenzuje, ani nedokončil větu, zacouval ke dveřím, v tom kvaltu ani nezabouch, a už jsem jenom slyšel, jak ty jeho polobotky pleskají o schody, jako by se bál, že snad za ním vyběhnu.
Jenže honit ho nahý se mi rozhodně nechtělo. Jen mě tak napadlo, jak dlouho mohla tahle vášnivá ženská vydržet s takovým suchoprdem. Nejspíš od ní odešel, protože na ni neměl a našel si nějakou nezkušenou chudinku, kterou teďka přesvědčuje, že tak, jak to dělá on, je to v pořádku. A nejspíš už ho prokoukla i ta nová, a tak pošilhává po návratu. A jeho zatím zákonitá manželka mu do toho háže vidle."
Emrich Sonnek
Kdo to neumí, ten to učí
Postpubertální výrostci pořádají webináře jak uhranout ženu, aby navždy patřila jen vám, absolventi vysoké školy života radí, jak získat pevné zdraví navzdory lékařům, údajně jen posluhujícím farmaceutickým firmám.
Emrich Sonnek
Volební kalkulačka - pro volby zbytečná hračka
Volební program Motoristů sobě je zkrátka tak krásné čtení, že mě vede k otázce, jestli jej sepsali pracovníci Institutu Václava Klause, nebo umělá inteligence.
Emrich Sonnek
Jak potkávám zvířata
Nebydlím na Slovensku, a tak naštěstí mohu do přírody chodit tiše a sám nepozorován pozorovat. A k vidění je toho v naší přírodě stále dost, i když na medvěda tu člověk narazí jen zřídka.
Emrich Sonnek
Robert, jemný dobyvatel
"Je mi jedno, jestli říká ne proto, že chce být věrná svému chlapovi, nebo je na ženský, nebo ji sex nebaví. Proč bych ztrácel čas a energii, když mi jiná řekne ano."
Emrich Sonnek
Erotoman nemotora
Základem vztahu je dobrá komunikace. Potkávám je už léta. Stále jsou kousek od sebe, oba mají nakročeno, ale ani jeden z nich ten krok neudělá. A tak jsem nechal pracovat fantazii. Jména a adresu obou protagonistů jsem změnil.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Policie v kauze Dozimetr obvinila exšéfa pražského dopravního podniku Dvořáka
Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku...
Turek nejprve připustil toleranci od Stačilo! Teď říká, že je antikomunista
Filip Turek, volební lídr Motoristů sobě ve Středočeském kraji, připustil, že by po volbách mohla...
Přecházejí tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokují silnici kvůli nedokončené D49
Koncem srpna zablokovali lidé v Martinicích na Kroměřížsku dva přechody pro chodce v obci na...
Myslivec pytlákem? Policie stíhá muže za zastřelení jediného kamzíka v honitbě
Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného...
- Počet článků 310
- Celková karma 13,87
- Průměrná čtenost 800x