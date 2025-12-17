Radosti cestování MHD
Od roku 1964, kdy byl v magazínu New Statement poprvé použit pojem informační exploze, se množství informací, kterými jsme denně zahlcováni, ještě zvýšilo, a tak začíná být problém vybrat z nich ty, které pro nás mají význam. Je tedy běžné, že to, co se odehrává v našem bezprostředním okolí, sledujeme mnohem pozorněji než události daleko od nás, přestože důsledky mnoha z nich mohou být objektivně mnohem důležitější i pro nás.
Problém však může nastat, když o tom, co je pro vás důležité, rozhoduje někdo jiný.
Včera večer jsem se vracel ze schůzky s bratrem. Lehce po jedenácté hodině večerní jsme sestoupili do stanice Metra Anděl, bratr nastoupil do soupravy, která právě přijela a já jsem zjistil, že v mém směru má přijet za minutu a deset vteřin. Zbývající čas jsem si krátil procházkou po nástupišti. Prošel jsem tam a zpět a novým pohledem na ukazatel jsem zjistil, že souprava přijede za minutu a dvacet vteřin. Vracet se zpátky v čase neumím, ale vím, že drobné úpravy příjezdu jsou celkem běžné, a tak jsem pokračoval v chůzi.
A pokračoval a pokračoval, až mě oslovil muž ze čtveřice čekající spořádaně vestoje:
"Vy už tady jdete popáté," spíš konstatoval, než se ptal.
"Poosmé," odpověděl jsem. Čas do příjezdu další soupravy se už dávno přestal objevovat. Místo toho jsem na jiném displeji sledoval čas od odjezdu předešlé soupravy. Když přesáhl čtyřicet pět minut, pro jistotu vypli i ten.
Po několika dalších stech kroků se konečně z reproduktorů poprvé ozvala první informace. Nevysvětlovala přerušení dopravy, neomlouvala se cestujícím za již téměř hodinové zpoždění. Stroze nám oznámila:
"Souprava přijíždějící k nástupišti směr Zličín není určena k přepravě cestujících."
Zdá se, že cesta je proražena, teď už snad něco pojede, usoudil jsem a skutečně, na displeji se objevil údaj, že souprava přijede za čtyři minuty čtyřicet a tak se konečně i stalo.
Pátral jsem po příčinách tohoto přerušení dopravy, ale narazil jsem pouze na zprávy o přerušení dopravy 11. prosince a z dnešního rána. Co se stalo včera, jako by se nestalo. Dopravní podnik hlavního města Prahy se zjevně rozhodl, že informacemi ryze lokálního, ba téměř osobního charakteru nebude své cestující zatěžovat.
Emrich Sonnek
