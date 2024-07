Proč máme Green Deal?

Toho se elity samozřejmě bojí, protože by to pro ně znamenalo obrovské finanční ztráty, a proto vymyslely Green Deal, který podle nich je schopen udržet oteplování naší strany na přijatelné úrovni a hrozící záplavy eliminovat.

V dobách, kdy u nás byl povolen jen jeden názor, skomírala nejen občanská společnost, ale i věda. Tam, kde nejsou přípustné alternativy, byť na první pohled ztřeštěné, kde chybí diskuse bez hranic a fantazie je povolena jen v mezích zákona, se vědě nijak zvlášť nedaří. Tu a tam se sice objeví silná osobnost, která přes všechny překážky dosáhne svou prací světového věhlasu, ale to jsou spíše výjimky potvrzující pravidlo.

Po pádu železné opony však i k nám u svěží vítr přivál nové myšlenky. A tak se i u nás objevil názor, že naše Země, zcela jedinečná už tím, že na ní žijeme, nemůže přece mít tvar koule jako kdejaký bezvýznamný objekt na nebi. Vždyť všechny staré civilizace věděly, že Země je plochá. A tak se mezi námi objevili lidé odmítající memorování a slepé přejímání školních pouček a nezávisle na nich hledající skutečnou pravdu, kterou se nám elity vládnoucí skrytě celému světu snaží zatajit, aby nás mohly lehce ovládat.

Vždyť zkušení piloti dopravních letadel se shodují na tom, že žádné zakřivení Země během svých letů nepozorují a že nemusí v průběhu ani těch nejdelších letů naklánět letadlo každou chvíli směrem dolů, aby se od kulaté země nezačali odchylovat. Pouze po startu naberou správnou výšku a po vodorovném letu začnou klesat až před přistáním, tedy, pokud cestou nenarazí na nějaké turbulence. A mají za sebou tisíce hodin pozorování. Co je proti tomu nějaká věta ve školní učebnici. Naše Země je plochá, jak ostatně ukazuje i tato mapa:

Antarktida na ní nepředstavuje běžný ostrov, jak nám vtloukali do hlav ve škole, ale okraj naší ploché Země, za který se zatím nikdo nedostal. A to pochopitelně vyvolává otázky, jakou tloušťku plochá Země má a co je na spodní straně.

Ani většina zastánců ploché Země to ještě neví, ale ona je relativně tenká a obě strany jsou si dost podobné. V místech, kde se na naší straně vyskytují pohoří, jsou na spodní straně nejhlubší místa oceánů, a naopak naše mořské hlubiny jsou na opačné straně pohořími. Mariánský příkop je tak na opačné straně nejvyšší horou a Himálaje největší mořskou prohlubní.

Dobré je, že ty nejvyšší vrcholy na obou stranách jsou pokryty ledovcem. Ten vznikl tak, že v obdobích vyšších teplot voda z obrácené strany prosakovala drobnými netěsnostmi a poté zmrzla a vytvořila tak zátku. Ta zátka možná netěsní dokonale, a tak k jisté výměně vody dochází stále, ale to je zatím ve fázi domněnek, které bude třeba potvrdit dalším zkoumáním.

Kdyby však ty ledovce na našich nejvyšších horách roztály, k čemuž na naší straně postupně dochází, hrozí nám, že voda z té druhé strany by v důsledku globálního oteplování nestačila mrznout, přetekla by na naší stranu a zaplavila ji, jak už se v minulosti stalo. Existují o tom dva nezávislé písemné záznamy, Epos o Gilgamešovi a Bible.

Toho se elity samozřejmě bojí, protože by to pro ně znamenalo obrovské finanční ztráty, a proto vymyslely Green Deal, který podle nich je schopen udržet oteplování naší strany na přijatelné úrovni a hrozící záplavy eliminovat.