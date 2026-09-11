Proč ještě otravuje?
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
a přesto pivo ve džbánku
jsem si dnes k pití nes'.
Nemohu vodu z lesa pít,
když Filip Turek praví,
na Šumavě je yperit,
já chráním vaše zdraví.
Náš chytrý vládní zmocněnec
k chemii vždy byl veden.
Yperit, fosgen, nakonec
jeho pšouk je tím jedem,
který tu ničí ovzduší
a vyvolává krizi.
Proč Filip Turek netuší,
že bude líp, když zmizí?
Emrich Sonnek
Střípky života
Život je stále plný překvapení. Po dlouhém suchu přišel déšť a vše se mění. Dvě haiku a dva limeriky, tentokrát raději bez politiky. Obě fotografie, které mě inspirovaly, jsou mé vlastní.
Emrich Sonnek
Vidlákovy kydy, Putinova hrozba a umělá inteligence
A jako ukázku smýšlení šmejda jednoho z největších cituje údajný výrok Petrose Michopulose: „Doufám, že Putin najde odvahu a zaútočí na NATO.“
Emrich Sonnek
Kolik nemocnic je tak akorát?
Nejde jen o to, že je pak specialista nevytížen, ale sám si je vědom toho, že odborně chátrá a ani usilovné studium progresivních metod ho nezachrání. Takový specialista nemůže být ani dobře zaplacen, ani spokojen.
Emrich Sonnek
Dvojčata, nebo koule na noze?
„Nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe, nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká.“↵
Emrich Sonnek
Tance v marmeládě
A tak se obyčejná chůze po chodníku na mnoha místech blíží rafinovaným tanečním krokovým variacím nebo pohybu v bažině s tím, že chyby nejsou trestány bodovou srážkou nebo utonutím v bezedných hlubinách, ale znečištěním...
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