Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Proč ještě otravuje?

Emrich Sonnek
Žijí mezi námi jedinci hluboce přesvědčení o své výjimečnosti. Se šikovností Pata a Mata v jedné osobě se vrhají na úkoly přesahující jejich schopnosti, kudy chodí, tudy škodí a nepřestanou, i když vědí, že národ si je nezaslouží.

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
a přesto pivo ve džbánku
jsem si dnes k pití nes'.
Nemohu vodu z lesa pít,
když Filip Turek praví,
na Šumavě je yperit,
já chráním vaše zdraví.
Náš chytrý vládní zmocněnec
k chemii vždy byl veden.
Yperit, fosgen, nakonec
jeho pšouk je tím jedem,
který tu ničí ovzduší
a vyvolává krizi.
Proč Filip Turek netuší,
že bude líp, když zmizí?

Autor: Emrich Sonnek | pátek 11.9.2026 0:27 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Emrich Sonnek

Střípky života

Život je stále plný překvapení. Po dlouhém suchu přišel déšť a vše se mění. Dvě haiku a dva limeriky, tentokrát raději bez politiky. Obě fotografie, které mě inspirovaly, jsou mé vlastní.

9.9.2026 v 17:05 | Karma: 8,47 | Přečteno: 83x | Diskuse | Poezie a próza

Emrich Sonnek

Vidlákovy kydy, Putinova hrozba a umělá inteligence

A jako ukázku smýšlení šmejda jednoho z největších cituje údajný výrok Petrose Michopulose: „Doufám, že Putin najde odvahu a zaútočí na NATO.“

5.9.2026 v 18:16 | Karma: 21,00 | Přečteno: 471x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Kolik nemocnic je tak akorát?

Nejde jen o to, že je pak specialista nevytížen, ale sám si je vědom toho, že odborně chátrá a ani usilovné studium progresivních metod ho nezachrání. Takový specialista nemůže být ani dobře zaplacen, ani spokojen.

3.9.2026 v 13:32 | Karma: 26,40 | Přečteno: 1638x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Dvojčata, nebo koule na noze?

„Nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe, nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká.“↵

2.9.2026 v 17:03 | Karma: 6,61 | Přečteno: 137x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Tance v marmeládě

A tak se obyčejná chůze po chodníku na mnoha místech blíží rafinovaným tanečním krokovým variacím nebo pohybu v bažině s tím, že chyby nejsou trestány bodovou srážkou nebo utonutím v bezedných hlubinách, ale znečištěním...

31.8.2026 v 7:07 | Karma: 9,96 | Přečteno: 125x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...
3. září 2026  21:42

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
7. září 2026  15:59

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...

Začalo Těrlické filmové léto, nabídne 14 filmů z Polska, Česka a Slovenska

ilustrační snímek
10. září 2026  21:26,  aktualizováno  21:26

V Těrlicku na Karvinsku dnes začalo Těrlické filmové léto. Čtyřdenní filmový festival v kině...

U Sokolova se na D6 srazila dodávka s autem, jeho řidič měl přes dvě promile

ilustrační snímek
10. září 2026  20:37,  aktualizováno  20:37

Osobní auto a dodávka se dnes večer srazily u Sokolova na dálnici D6. Na opravovaném úseku dálnice...

Jihlavská výstava Vysočina čtyřma očima představuje snímky fotografů ČTK

JihlavskĂˇ vĂ˝stava VysoÄŤina ÄŤtyĹ™ma oÄŤima pĹ™edstavuje snĂ­mky fotografĹŻ ÄŚTK
10. září 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

Na 56 snímcích je v budově krajského úřadu v Jihlavě možné vidět reportážní práci fotografů České...

Sucho bylo v krajině u Jihlavy podle ochránců přírody znát i loni na podzim

Sucho bylo v krajinÄ› u Jihlavy podle ochrĂˇncĹŻ pĹ™Ă­rody znĂˇt i loni na podzim
10. září 2026  18:59,  aktualizováno  18:59

S péčí o cenné přírodní území Rančířovský Okrouhlík s mokřady u Jihlavy dnes ochráncům přírody...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Emrich Sonnek

  • Počet článků 375
  • Celková karma 16,29
  • Průměrná čtenost 751x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet