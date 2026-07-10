Proč je dobře, že (nejen) v tenise neexistuje remíza
Článek kolegy Vlastíka Fürsta Škoda, že v tenise neexistuje remíza jsem krátce komentoval, ale přiměl mě k zamyšlení.
Samozřejmě bych přál vítězství oběma našim tenistkám. Už léta jsem míval smíšené pocity, když los rozhodl, že naše tenistky na sebe narazily v úvodních kolech turnaje. Na jedné straně jistota, že alespoň jedna postoupí, na straně druhé lítost, že v dalším kole bude o jednu naši tenistku méně.
Letos se tedy můj sen konečně splnil, ačkoliv i v dřívějších kolech došlo k "českým" zápasům. A není to nic neobvyklého, když v první padesátce žebříčku je sedm Češek.
Zvítězit však může jen jedna, a právě v tom je cena vítězství. To však vůbec neznamená, že poražená si nezaslouží ocenění. Porážka ve sportu není ostudou. Učí nás pokoře. Učí nás, že i když jsme udělali všechno, co jsme udělat mohli, soupeř byl o kousek, a někdy opravdu nepatrný, lepší. Učí nás, že život není spravedlivý.
To poslední někomu může znít nepříjemně. Jenže právě to je základní vlastnost života. Život je tu miliardy let. Aby se tak dlouho udržel, musí se umět přizpůsobit podmínkám. Ale ty podmínky se neustále mění. A právě proto musí být rozdíly mezi jednotlivci. Dojde-li ke změně podmínek náhle, přežijí jen jedinci, kteří mají štěstí, ale druh je zachován.
Je známo, že v genech dvou nejvíce odlišných lidí je menší rozdíl než mezi gorilami z jednoho pralesa. A přesto tyto zdánlivě drobné rozdíly stačí k tomu, že někteří z nás mají mnohem lepší předpoklady než jiní. Připomeňme si plavce plavce Michaela Phelpse, sprintera Usaina Bolta, tenistku Serenu Williamsovou nebo cyklistu Pogačara.
V mnoha případech tedy sportovec předem tuší, že vystupuje do nerovného souboje. Ale přesto do toho souboje jde.
Sám jsem absolvoval nesčetné závody. U mnoha, ba většiny z nich jsem předem věděl, že nemám nejmenší šanci umístit se na předních místech. Jenže člověk časem zjistí, že nebojuje proti soupeři. Bojuje především sám se sebou. Není nutné být lepší než soupeř za každou cenu. A skutečná velikost sportovce se pozná podle toho, jak přistoupí k výsledku. Šampión uzná kvality soupeře bez ohledu na to, zda vyhrál, nebo prohrál. A já věřím, že obě naše tenistky šampiónkami jsou a zítra nám předvedou excelentní hru a gentlemanské chování. A tím u mě vyhrají obě bez ohledu na skóre.
Emrich Sonnek
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