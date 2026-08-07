Příští prezident? Shoda v nabídce koalice i opozice
Prezidentské volby se sice budou konat až počátkem roku 2028, ale hledání protikandidáta současného prezidenta Petra Pavla už se rozběhlo, přestože on svou kandidaturu zatím neoznámil.
Výsledky čerstvého exkluzivního průzkumu agentury NMS pro Novinky však ukázaly, že pokud by došlo ke stejnému druhému kolu jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše porazil znovu.
Pravděpodobnost stejného druhého kola je však zatím mimořádně nízká. Zatímco Petr Pavel chce konečné rozhodnutí oznámit až v příštím roce, Andrej Babiš se už spálil s možnost, že by na ta kamna sahal znovu, vylučuje.
Je ale jeho slovo konečné? Současná vládní koalice ve svém středu nemá žádnou skutečnou osobnost, která by byla přijatelná pro nadpoloviční většinu voličů. A není divu.
Andrej Babiš kolem sebe žádnou skutečnou osobnost nesnese podobně jako kdysi Miloš Zeman. (Na rozdíl od Zemana, který tím zahájil cestu české sociální demokracie do zapomnění, si Babiš tyhle starosti dělat nemusí. ANO nikomu chybět nebude.)
Karel Havlíček i Alena Schillerová už přinejmenším od doby, kdy se ukázalo, že na Hradčanech je špatná akustika, denně prokazují, že jsou pouze Babišovými slouhy.
Okamurova SPD je personálně vyprahlý úhor, ze kterého nevyrostl ani dostatečný počet kandidátů pro sněmovní volby, což platí v míře snad ještě větší i pro Motoristy sobě. Ti dokonce v blížících se senátních volbách zcela rezignovali na vlastní kandidáty a podpoří kandidáty ANO a SPD.
Kdybychom žili v USA v dobách před rozmachem sociálních sítí, byl by pro Motoristy sobě nadějným kandidátem hranatě sošný Filip Turek. Jenže prezident musí mít aspoň 40 let a Filip Turek má mentálně sotva na ranou pubertu. Sociální sítě mu sice získaly jistou popularitu mezi sobě rovnými, ale ti v drtivé většině ještě nemají volební právo.
Ale ani v řadách současné opozice není přetlak kandidátů, kteří by měli šanci oslovit voliče. Už v minulých volbách tehdejší koalice žádného kandidáta nepostavila a situace se k lepšímu nezměnila. Ostatně podle exkluzivního průzkumu agentury NMS pro Novinky Češi za nejvýraznějšího opozičního politika nejčastěji považují prezidenta Petra Pavla, což není úplně překvapivé, ale na druhém místě se umístil Andrej Babiš, a to přesto, že je předsedou vlády. Až s odstupem za ním se umístili předsedové opozičních sněmovních stran, tedy Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan ze STAN.
Kdo tedy nakonec bude kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028? Budou to jen občanští kandidáti, nebo se na scéně objeví nějaká nová osobnost?
Emrich Sonnek
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