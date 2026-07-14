Prezident zneužívá časové tísně premiéra ve své volební kampani
V novoročním videu na sociálních sítích Andrej Babiš prohlásil, že chce překonat hluboké rozdělení české společnosti a posílit pocit sounáležitosti, hrdosti a vlastenectví. Odmítl politické strašení válkou a přál si aby rok 2026 přinesl mír. Předběžné naznačil i priority budoucí vlády: realistický rozpočet, potírání šedé ekonomiky, zvyšování reálných mezd a důchodů, dostupnější zdravotní péče a modernizaci školství.
Při schvalování programového prohlášení vlády 5. ledna 2026 řekl: "Uděláme všechno pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé planetě."
To jsou při pohledu na hluboké příkopy vykopané mezi voliči jeho šestikoalice a minulé pětikoalice a zvláště pak na zpustošenou zemi, kterou po sobě zanechala předchozí Fialova vláda, úkoly natolik gigantické, že ani člověk tak pracovitý, jako je Andrej Babiš, nemůže zvládat bez maximálního nasazení jak energie, tak času.
Jako výjimečně schopný manažer v rekordním čase sestavil vládu, s jejímiž členy si nejen rozumí lidsky, ale někteří z nich dokonce dokázali být dvojministry, čímž prokázali, že se svou pracovitostí téměř blíží premiérovi (jeden z nich dokonce během svého krátkého působení v této dvojroli zlikvidoval klimatickou krizi), jenže k dostatečné dilataci času dochází pouze při rychlostech blízkých světlu a těchto rychlostí nedosahuje ani vládní zmocněnec Filip Turek.
A to mu do jeho úsilí o ráj v naší zemi ještě hází vidle Donald Trump svými diletantskými zásahy v Íránu.
A této časové tísně zneužívá prezident republiky, když potměšile vyzývá premiéra ke schůzkám, na nichž by hledali společnou řeč v otázce tak banální, jako je zahraniční politika.
Andrej Babiš takové plýtvání časem rázně odmítá. Vždyť na summitu NATO v Ankaře z úst Petra Macinky jasně zaznělo, že vláda České republiky stojí pevně na pozici jejího prezidenta, ačkoliv z toho bylo veliké mrzení v šestikoalici.
Věrný svému obrazu pečlivě budovanému už od mládí se Andrej Babiš přímému jednání vyhýbá jako čert kříži a mnohem raději působí nepřímo, ústy i rukama jiných. Ale to jeho čas i energii vyčerpává mnohem více.
Emrich Sonnek
Vede stejný začátek ke stejným koncům?
Musím připustit, že není vinou ani Petra Pavla, ani Andreje Babiše, že ve volbách nekandidoval nikdo, kdo by voliče přesvědčil, že je lepším kandidátem na prezidenta republiky než jeden z těch dvou.
Emrich Sonnek
Proč je dobře, že (nejen) v tenise neexistuje remíza
Věřím, že obě naše tenistky šampiónkami jsou a zítra nám předvedou excelentní hru a gentlemanské chování. A tím u mě vyhrají obě bez ohledu na skóre.
Emrich Sonnek
Noční překvapení (4. část - Rozuzlení)
Já toho Hojera přetrhnu, pomyslel si. On se na tu databázi vykašlal. A já jsem zprávy samozřejmě nestihl. Tak proto ta podoba! "Jste si tím jistá? A mohla byste ji identifikovat? Kdy jste ji viděla naposledy?"
Emrich Sonnek
Když jeden jedná, druhý jí a třetí se čtvrtým hrají lízaný mariáš
Ankarská kapitola kohabitace prezidenta a některých členů vlády nepochybně vejde do dějin politologie.
Emrich Sonnek
Noční překvapení (3. část - Trošku se to zamotává)
"Stoprocentně. Než nastupovala, dívala se, jestli v ní má lítačku. A když vystoupila, sáhla do tašky a peněženka nikde. Málem ji kleplo. Měla tam čtyři tisíce, které cestou z vinárny vytáhla z bankomatu."
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