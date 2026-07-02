Prázdninová
Slunce a vánek, ti přirození spojenci
ukazují svoji sílu v horkém červenci.
Ať jsi mladý, nebo už máš svoje léta,
protisvětlem odhalená silueta
nenápadně prověřuje tvoji potenci.
Když se k tobě blíží žena chůzí houpavou,
v krepdešínu oblečená, slunce za hlavou,
světlo zvýrazňuje, že tu kráčí kráska,
vánek skrze šaty její křivky laská,
a tvé starosti a chmury v mžiku uplavou.
Emrich Sonnek
Hrozní jsme...
Země zplundrovaná Fialovou vládou znovu vzkvétá a nová vláda jejímu lidu měrou vrchovatou vrací vše, oč byl okraden.
Emrich Sonnek
Krokodýlí slzy Petra Macinky
Ústavní soud je z podjatosti osočován často, a to zejména těmi, kterým jeho rozhodnutí nevoní. Tomu se ovšem dalo do značné míry předejít.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (7. část)
Zmocňuje se mě panika. Štěstí mě opustilo do třetice a zjevně naposledy. Ale já přece nechci umřít! Chci zakřičet, aby mi ještě dali šanci, ale nemohu. Můj hlas mě neposlouchá, slyším jen napjaté ticho...
Emrich Sonnek
Když se z fair play stane fetiš, aneb někteří jsou si rovnější
Pokud však takovou látku požila, nebyl to žádný pokus o zakázané zlepšení výkonnosti. Markéta byla tvrdě odsouzena za doping, ačkoliv jí nebyl prokázán.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (6. část)
Když se někdo rozhodne odejít ze života svobodně a dobrovolně, ptám se, jestli má právo zatahovat do toho další osoby. Nevystavuje je stresu? Nezatěžuje tím jejich svědomí? Není taková "pomoc" v rozporu s Hippokratovou přísahou?
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