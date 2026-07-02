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Prázdninová

Když letní vedro lehký vánek chladí a trocha stínu je ve stromořadí a tím stromořadím kráčí víly, myšlenky se rázem soustředily na to, co mě nikdy neodradí.

Slunce a vánek, ti přirození spojenci
ukazují svoji sílu v horkém červenci.
Ať jsi mladý, nebo už máš svoje léta,
protisvětlem odhalená silueta
nenápadně prověřuje tvoji potenci.

Když se k tobě blíží žena chůzí houpavou,
v krepdešínu oblečená, slunce za hlavou,
světlo zvýrazňuje, že tu kráčí kráska,
vánek skrze šaty její křivky laská,
a tvé starosti a chmury v mžiku uplavou.

Autor: Emrich Sonnek | čtvrtek 2.7.2026 16:07 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

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Emrich Sonnek

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Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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