Pražákům, těm je tu hej

Chaosu prospěje velice rozkopat na léto ulice. Stručně a jasně, bez velkých kliček ukázat turistům prostředníček snaží se vždy pražská radnice.

Podle ekonomických ukazatelů by se mohlo zdát, že bohatí ještě více bohatnou, chudí chudnou a pomalu mizí střední třída.

Možná podle většiny, ale jeden ukazatel do toho hází vidle. A tím je turistický ruch.

V mnoha zemích, které turistika velmi dobře živí, narůstá odpor veřejnosti vůči turistům, kteří jim sice přinášejí obživu, ale současně s tím těžce narušují její obyčejný život. Přeplněné ulice, nárůst cen potravin i služeb všeho druhu, protože turista si to přece může dovolit, hluk do pozdních nočních hodin, škody na památkách, to je odvrácená tvář turistiky ve vyhledávaných destinacích.

I Praha jako turisty nejnavštěvovanější místo naší republiky je vystavena možnosti, že záporné stránky turistiky převáží ty kladné.

Naštěstí zatím zůstává jen u možnosti, protože spojenými silami magistrátu i prostých Pražanů nadměrné invazi turistů dokážeme čelit.

Začíná to už příletem turisty, respektive jeho přesunem z letiště. Cena jízdy taxíkem může snadno přesáhnout cenu zaoceánského letu. Možná i proto v Praze převládají krátkodobé pobyty nad delšími.

Ale existují i poctiví taxikáři, takže pobyt turistům je třeba ozvláštnit i jinak. Zatímco ve světových destinacích místní obyvatelé žehrají na vysoké ceny, pražský hostinský má ceny dvoje. Ne že by ty pro místní byly nějak mimořádně nízké, ale na cizince lze řádně přitlačit. Na dovolené si přece člověk může dovolit pustit chlup, tak ho oholíme.

Ani to by však nemuselo k dosažení zdravé rovnováhy mezi pozitivy a negativy turistického ruchu stačit. A tady se už léta úspěšně vrhá do boje pražský magistrát.

Každoročně s úderem prázdnin se objeví řada výluk v hromadné dopravě vhodně doplněna uzavírkou dlouhých úseků silnic, takže pohyb po Praze dělá problémy i starousedlíkům, natož turistům. A to má člověk sledující dění na uzavřeném úseku dost často pocit, že umístění bariér zamezujících vjezdu bylo tím posledním, co firma zajišťující opravu udělala před nástupem všech zaměstnanců na hromadnou podnikovou dovolenou.

Hromadná doprava v České republice patří k těm nejlepším ve světě. Ale pražský magistrát se vždy o prázdninách postará o to, aby připomínala domov těm, kteří přicestovali ze zemí, v nichž hromadná doprava je pojem takřka neznámý.