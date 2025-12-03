Přátelská služba
Z různých stran jsem zaznamenal výčitky, že novináři neměří všem stejně. V minulosti kritizovali Miloše Zemana za byť jen náznak váhání při jmenování ministrů, zatímco teď ignorují údajné porušování Ústavy Petrem Pavlem při otálení se jmenováním Andreje Babiše premiérem.
Tyto výtky však pomíjejí jeden zásadní rozdíl: Miloš Zeman nikdy nebyl v situaci, kdy jmenováním předsedy vítěze voleb premiérem způsobí této osobě okamžitě těžký konflikt zájmů.
Prezident Ústavu neporušil, protože v ní není uveden termín, kdy má premiéra jmenovat, a on dává jasně najevo od první schůzky s Babišem, že jej jmenuje poté, až Babiš řekne, jak vyřeší střet zájmů, který tím nevyhnutelně vznikne. A pozor, neříká, že ho v té chvíli už musí mít vyřešený.
Babiš přitom ví nejméně dva roky, ale přinejmenším nejpozději od chvíle, kdy byla sečtena většina volebních hlasů, že volby vyhraje, protože chyby a aféry odcházející vlády jiný výsledek přinést nemohly.
Chyby zmiňovat netřeba, protože už jsem o některých z nich psal dříve a nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá, ale aféry Dozimetr nebo bitcoiny jsou ještě v živé paměti.
Ústava je základní zákon, který nikde na světě neřeší všechno. Na její změnu (stačila by jediná věta: Prezident nejmenuje premiéra, pokud by tím vznikl střet zájmů.) je ovšem potřebná ústavní většina, kterou naštěstí v posledních mnoha volbách nikdo nezískal, což je dle mého názoru dobře, protože ke změně zásadních věcí je třeba souhlasu jak koalice, tak opozice bez ohledu na to, kdo je zrovna tvoří.
Střet zájmů sice Ústava neřeší, je tu však zákon, sice zvaný Lex Babiš, ale přijatý v souladu s unijním právem, a proto se nedá obejít například tím, že někdo do třiceti dnů tento zákon změní ve zrychleném režimu tak, aby přestal být překážkou.
Řešení jsou jenom dvě. Buď se Andrej Babiš vzdá všech dotací a státních zakázek pro své firmy, nebo navrhne na post premiéra jinou osobu (Havlíčka, Schillerovou, někoho dalšího) a bude je ovládat stejně, jako to dělají jiní oligarchové nebo šéfové velkých firem. Říká se tomu lobbing.
Zákon zní jasně: pokud člen vlády vlastní více než 25 procent akcií společnosti, tato společnost ztrácí nárok na dotace i možnost získat státní zakázky. Jmenováním Andreje Babiše premiérem by tedy prezident způsobil jím vlastněným firmám a tím i jemu nedozírné škody.
Vždyť jak vyplývá z výroční zprávy koncernu, jen v roce 2024 přijala skupina Agrofert dotace za téměř 1,7 miliardy korun. Kromě toho čerpaly dceřiné firmy skupiny i daňové pobídky v Maďarsku a na Slovensku.
Představa, že se Andrej Babiš dokáže během pouhých třiceti dnů zbavit alespoň 75,01 procent akcií svého mohutného holdingu je nereálná. To vědí Andrej Babiš i Petr Pavel. Prezident tedy svým otálením dává Andreji Babišovi čas vymyslet plán a zahájit práce na jeho uskutečnění.
Petr Pavel tedy poskytuje Andreji Babišovi velmi přátelskou a snad i nezištnou službu, a to dokonce za cenu, že je podezírán ze snahy obejít Ústavu. Inu, všem lidem se nezavděčíš, ať děláš cokoliv.
Emrich Sonnek
