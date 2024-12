Přání k Adventu

Včera začal Advent, doba čekání. Na co, to pro každého z nás může být jiné. A pro někoho to naopak může být doba hektická, a to také z různých důvodů...

Leckteré prostory „zdobí“

už zase falešní sobi

a spojují své síly,

aby nás přesvědčili

že zběsilý shon je hobby. Já nám všem ale raději

v možná naivní naději,

že Advent pro nás není

jen časem utrácení,

klid a mír v duši popřeji.