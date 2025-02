Populismus, strach, nebo bezradnost?

Je přitom úplně jasné, že tento zákon mohl být s konečnou platností vyřešen v prvních měsících mandátu této vlády, a to tak, že jednotliví činitelé by brali podle svého zařazení přiměřený násobek průměru nebo ještě lépe mediánu mezd za minulý rok. Odpadly by tím všechny populistické tanečky těch, kteří se tak rádi v záběrech kamer předvádějí jako naši zastánci proti vůli vrchnosti.

Je holou skutečností, že důmyslnou past pro činnost současné vlády připravil Andrej Babiš, nebo spíše některý z jeho rádců, který navrhl zrušení superhrubé mzdy. Bylo přinejmenším možné, že pokud tehdejší opozice bude hlasovat proti tomuto návrhu, ztratí tím nějaké, a možná rozhodující procento hlasů a volby prohraje, a pokud návrh podpoří, dostane se do problémů s deficitem rozpočtu z toho plynoucího, a to bez ohledu na tehdy ještě netušený nepříznivý vývoj ve světě.

