Odnese to Andrej Babiš za všechny?

Hodiny blokoval Andrej Babiš Poslaneckou sněmovnu ve snaze vykřičet do světa, že se stává obětí politických procesů nové doby. Vždyť z hlediska hospodářské kriminality se přece nedopustil žádného protiprávního jednání. Navíc už byl několikrát uznán nevinným soudně, takže jeho nevina musí být každému nezaujatému pozorovateli zřejmá.

Podstata jeho kauzy je natolik jednoduchá, že oklamala nejen řadu jeho příznivců, kteří odkazují na trestní stíhání táhnoucí se už takovou dobu, že by případný trestný čin měl být promlčen, ale ošálila i sexy mozek jednoho vysloužilého politika.

Je tedy Andrej Babiš už sedmnáct let stíhán za něco, co pravděpodobně udělala i řada jiných podnikatelů? Ruka páně byla přece otevřená, a pokud o dotaci někdo požádal a poté ji dostal neoprávněně, měli by být k odpovědnosti hnáni především ti, kteří chybně rozhodli a nikoliv ti, kteří v dobré víře žádali.

Osobně si myslím, že dotace podnikatelským subjektům by vůbec neměly existovat, ale chápu, že můj vliv na jejich existenci je omezen pouze na volbu stran, které mají na věc stejný názor, tedy nulový.

Musím se tedy smířit s tím, že dotace pro „malé podniky“ existují. Nechce se mi ale smiřovat s tím, že je zneužívají žraloci Babišova typu, kteří si rozjezd dalších aktivit mohou snadno financovat ze svých zisků. Ale když ta příležitost je tak lákavá…

Andrej Babiš se hájí tím, že farmu Čapí hnízdo měly provozovat jeho děti a s Agrofertem neměla nic společného.

To by ale nesmělo nastat její pozdější pohlcení Agrofertem, čímž vlastně vznikla tato kauza. Nesměla by existovat mimo oficiální záznam poskytnuté ujištění bankám, že se o své úvěry nemusí obávat, protože „za vším hledej Agrofert“. A masivní podpora projektu až příliš dobře zaplacenou reklamou Agrofertu na v té době příliš špatně umístěných reklamních plochách Čapího hnízda.

A v neposlední řadě by se Andrej Babiš nesměl přímo na kamery chlubit tím, že Čapí hnízdo je jeho nejlepší projekt.

Andrej Babiš zkrátka v případě Čapího hnízda postupoval v podobném stylu, v jakém svou firmu získal a rozvíjel od prvních kroků, a proto mu to připadalo a možná dodnes připadá zcela samozřejmé. Vůbec nezpochybňuji, že podobným způsobem mohla postupovat řada jiných podnikatelů, protože splnit potřebná kritéria a získat tak peníze zdarma, vlastně jen za vyplnění příslušných kolonek ve formulářích je lákavé.

To ale neznamená, že Andrej Babiš je nevinný. Jeho vina nevznikla v okamžiku přidělení dotace, ale až tehdy, když Čapí hnízdo přikrmené dotací vrátil pod mateřská křídla svého koncernu. V té chvíli se stala zřejmou vychytralá účelovost jeho jednání.