Oč jim jde?
Jak vládnoucí koalice,
tak současná opozice,
ve volbách se vždy bijí
s největší energií
v první řadě o pozice.
Emrich Sonnek
Lesní nokturno
Když Slunce i Měsíc jsou na nebi za dne a noc temná padne, vládu mají běsi a vzpomínky zrádné.
Emrich Sonnek
Dospívání Filipa Turka
Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible
Emrich Sonnek
Prezident zneužívá časové tísně premiéra ve své volební kampani
A této časové tísně zneužívá prezident republiky, když potměšile vyzývá premiéra ke schůzkám, na nichž by hledali společnou řeč v otázce tak banální, jako je zahraniční politika.
Emrich Sonnek
Vede stejný začátek ke stejným koncům?
Musím připustit, že není vinou ani Petra Pavla, ani Andreje Babiše, že ve volbách nekandidoval nikdo, kdo by voliče přesvědčil, že je lepším kandidátem na prezidenta republiky než jeden z těch dvou.
Emrich Sonnek
Proč je dobře, že (nejen) v tenise neexistuje remíza
Věřím, že obě naše tenistky šampiónkami jsou a zítra nám předvedou excelentní hru a gentlemanské chování. A tím u mě vyhrají obě bez ohledu na skóre.
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