Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Oč jim jde?

Jak vládnoucí koalice, tak současná opozice, ve volbách se vždy bijí s největší energií v první řadě o pozice.

Jak vládnoucí koalice,
tak současná opozice,
ve volbách se vždy bijí
s největší energií
v první řadě o pozice.

Autor: Emrich Sonnek | středa 22.7.2026 10:48 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Další články autora

Emrich Sonnek

Lesní nokturno

Když Slunce i Měsíc jsou na nebi za dne a noc temná padne, vládu mají běsi a vzpomínky zrádné.

20.7.2026 v 10:06 | Karma: 0 | Přečteno: 50x | Diskuse | Poezie a próza

Emrich Sonnek

Dospívání Filipa Turka

Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible

15.7.2026 v 17:01 | Karma: 34,67 | Přečteno: 2122x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Prezident zneužívá časové tísně premiéra ve své volební kampani

A této časové tísně zneužívá prezident republiky, když potměšile vyzývá premiéra ke schůzkám, na nichž by hledali společnou řeč v otázce tak banální, jako je zahraniční politika.

14.7.2026 v 16:14 | Karma: 17,94 | Přečteno: 389x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Vede stejný začátek ke stejným koncům?

Musím připustit, že není vinou ani Petra Pavla, ani Andreje Babiše, že ve volbách nekandidoval nikdo, kdo by voliče přesvědčil, že je lepším kandidátem na prezidenta republiky než jeden z těch dvou.

12.7.2026 v 18:19 | Karma: 14,14 | Přečteno: 182x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Proč je dobře, že (nejen) v tenise neexistuje remíza

Věřím, že obě naše tenistky šampiónkami jsou a zítra nám předvedou excelentní hru a gentlemanské chování. A tím u mě vyhrají obě bez ohledu na skóre.

10.7.2026 v 19:42 | Karma: 11,35 | Přečteno: 142x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....
vydáno 16. července 2026

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
20. července 2026  6:09

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Jako když Homer dělal kořenku. Lidé se baví lavičkami, které opravoval zastupitel

Lavičky
22. července 2026  11:12

Dvě lavičky na pražském Barrandově se po zásahu místních zastupitelů staly terčem posměchu na...

Viditelné prvky vzduchotechniky získávají na významu. Rozhoduje i design

22. července 2026  11:01

K. Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka

ilustrační snímek
22. července 2026  9:24,  aktualizováno  9:24

Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Objekty...

Senior pobodal na zastávce u budovy policie muže, ten v nemocnici zemřel

ilustrační snímek
22. července 2026  8:42,  aktualizováno  10:50

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, který se stal v Ústí nad Labem. Podle dosud dostupných...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Emrich Sonnek

  • Počet článků 354
  • Celková karma 14,30
  • Průměrná čtenost 767x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.