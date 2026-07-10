Noční překvapení (4. část - Rozuzlení)
"Tak rodina Krátkých je definitivně ze hry. Nenecháme to obvoďákům? Podle doktora umřela ta ženská na infarkt a tomu chlapovi, co ji tam nechal, nepřišijeme ani neposkytnutí pomoci," nadhodil poručík Bříza.
"Tak to ne," odpověděl kapitán Mareš: "Máme tady mrtvolu, o které zatím nic nevíme. Ten infarkt jí mohl způsobit právě ten chlap. Možná ho obrala, on na to přišel, pronásledoval ji, došlo k potyčce, on ji srazil na zem a ona zkolabovala. Nebo to byl její komplic a nepohodli se, jak si rozdělí kořist. Vzpomeň si, že ty prachy měla rozdělené po kapsách. Musíme zjistit, kdo je ta ženská a jak k tomu infarktu přišla.
Začneme těmi kapesními krádežemi. Já vím, je jich moc, ale možná už někde obvoďáci mají někoho v merku. A taky projděte databázi pohřešovaných. Třeba někomu chybí a už se tam objevila."
_______
Ve čtvrtek dopoledne přiběhla na smíchovské obvodní oddělení policie Na Bělidle Alice Šímová:
"Musíte okamžitě do Plachtovky," spustila udýchaně: "Konrád už druhý den vyvádí jak pominutý."
"Kdo je Konrád?" zeptal se službu konající nadpraporčík Levý.
"Boxer mý sousedky. Štěká jak o život."
"A kvůli tomu tam musíme jít? Nestačilo by se s ní domluvit?"
"Nestačilo. Zkoušela jsem tam zvonit, ale ona není doma."
"No tak si někam odjela a zdržela se."
To se mi nezdá. Před čtrnácti dny se vrátila z Islandu, tak teď počítám, že bude aspoň čtvrt roku doma.
"Ona teda rajzuje dost často, ale když takhle vyrazí, dycky mi to řekne dopředu a já si Konráda beru k sobě. A teď jsem ji neviděla od pondělka, a neříkala, že se někam chystá. Ježíšmarjá, dyť ona tam může ležet mrtvá!"
"A klíč k jejímu bytu máte?"
"Kdybych ho měla, dávno tam vlezu. Dyť ten pes je tam chudák zavřenej nejmíň od úterka!"
Policejní hlídka vyslaná do bytu v ulici Jindřicha Plachty usoudila, že chování psa za dveřmi je opravňuje do bytu vniknout.
Po otevření dveří policisté zjistili, že Konrád si dokázal otevřít lednici a sežrat už skoro všechno, co v ní bylo, takže hlady zřejmě netrpí. Spíš jej trápí žízeň a nepřítomnost paničky.
Nájemnice bytu, Jiřina Volná, v něm nalezena nebyla a nic nenasvědčovalo tomu, že se jej chystala opustit na delší dobu.
Byt byl zapečetěn a Konráda si vzala na starost sousedka Šímová. Ta se při sepisování protokolu svěřila, že její sousedka jí vždycky posílá pohled z cesty. Jsou to exotické destinace po celém světě.
"Už mě kolikrát lákala, abych jela s ní, ale kde bych na to vzala čas a taky peníze."
"A kde na to brala čas a peníze paní Volná?"
"No, co ji znám, tak pracovala jen pár měsíců. Tonda, teda její manžel, vydělával hodně, ale nechtěl, aby do práce chodila ona.
A když umřel, to může být tak deset let, tak to chvilku zkoušela, ale to víte. S maturitou z gymplu starou přes třicet let a bez praxe mohla tak maximálně k pokladně do Lidlu, a to ji nebavilo. Jenže asi rok na to jí umřela nějaká teta ve Švýcarsku a ona prej zdědila balík. Tak tý práce nechala a teď si užívá to dědictví."
Po sepsání protokolu byla Jiřina Volná zařazena do seznamu pohřešovaných osob.
_______
Kapitán Mareš si ještě ani nestačil usrknout z ranní kávy, když mu zavolali z recepce: "Pane kapitáne, je tady paní Krátká a prý s vámi nutně potřebuje mluvit."
"Tak ji za mnou pošlete."
Letmo se podíval na titulky zpráv na displeji počítače, upil z kávy a Jarmila Krátká vešla do pootevřených dveří.
"Dobré ráno, pane inspektore, ta žena, jak byla včera ve zprávách, je moje starší sestra," spustila."
"Jaká žena?"
"No, jak po ní pátráte."
Já toho Hojera přetrhnu, pomyslel si. On se na tu databázi vykašlal. A já jsem zprávy samozřejmě nestihl. Tak proto ta podoba!
"Jste si tím jistá? A mohla byste ji identifikovat? Kdy jste ji viděla naposledy?"
"No, asi tak před osmi lety. Víte, my se moc nestýkáme. Ale poznala jsem ji určitě."
"Ale v tom autobusu v úterý jste ji nepoznala."
"Copak ona tam byla?"
"A jak se k ní dostala vaše peněženka? Našli jsme ji kousek od ní."
"Vy jste ji našli? Tak proč po ní pátráte?"
"Pátrali po ní naši kolegové. A teď to pátrání může skončit."
_______
Při prohlídce bytu Jiřiny Volné bylo nalezeno několik set tisíc korun, po pár tisících eur a dolarů, nějaké švýcarské franky a pár bankovek a mincí z různých koutů světa. Dotyčná neměla žádný bankovní účet vedený na své jméno.
Zdá se, že okradení vlastní sestry bylo poslední kapkou, jíž se naplnil džbán Jiřiny Volné po okraj.
Možná zemřela z leknutí, že její sladký život končí, možná neunesla pomyšlení, že z ní spadne maska bezúhonnosti. Kdo ví?
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