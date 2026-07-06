Noční překvapení (2. část)
Domy v Kostelní ulici naznačovaly, že se dřívější vesnice stala součástí Prahy při jejím posledním administrativním zvětšení. Některé ještě pamatovaly samostatnost obce, jiné už byly přestavěny. Dům číslo 13 patřil k těm druhým.
Dvoupatrový, se žlutou škrábanou omítkou, plastovými okny a střechou pokrytou holandskými taškami byl obklopen zahradou s několika ovocnými stromy. Vstup do domu spojoval dlážděný chodník s brankou, vedle níž stála dvougaráž s plastovými vraty ústícími do ulice. Zvonky na sloupku byly označeny téměř shodně. Jaroslav Krátký, Jarmil Krátký. Pro jistotu zazvonili na oba.
Navzdory pravděpodobnosti však z domu po chvilce vyšla mladá žena.
"Jarmila Krátká," představila se poté, co jí kapitán Mareš a poručík Bříza ukázali odznaky.
"Jarmila Krátká mladší," okamžitě zareagovala na jejich udivené pohledy: "Něco se stalo?"
"Paní Krátká, můžeme dovnitř?"
"Samozřejmě, prosím."
Cestou k domu kapitán Mareš cítil, že něco je jinak, než se zdá. Zatím nevěděl co, ale svou intuici si hýčkal. Tady je na místě opatrnost.
"To jste v tom velkém domě úplně sama, paní Krátká?"
"Ale ne. Manžel přijede z práce před půlnocí a Péťa už spí."
Z té zdrobněliny nepoznal, jestli je Péťa syn, nebo dcera, ale o to tu teď nejde. A potěšilo ho, že je v tom domě aspoň někdo, kdo svým jménem nepřipomíná jaro.
"A co rodiče?"
"Ti bydlí v Kralupech. Stalo se jim něco?" byl na ní patrný úlek.
"Ale ne, já se ptám na rodiče vašeho... manžela?"
"Jarča je někde ve městě s kamarádkami a Míla toho jako obvykle využil a zašel si do hospody. Ale už by tu měli oba být," odpověděla s rychlým pohledem na nástěnné hodiny.
Její slova vzápětí potvrdil hluk otvíraných dveří a do obýváku se ozvalo:
"Tak jsem tady. Jarča ještě nepřišla?"
"Ještě ne. Pojď dál, Mílo. Máme návštěvu."
Jarmil řečený Míla se objevil ve dveřích. Byl středně vysoký a štíhlý, ale hned ho byla plná místnost. Ta dvojice ho popsala výborně, napadlo Mareše, ale jeho chování ani náznakem nepřipomíná někoho, kdo před krátkou dobou viděl smrt blízkého člověka. Zjevně měl něco upito, ale ne tolik, aby nemohl odpovídat.
"Na vínku s kamarádkami," odpověděl bez váhání na otázku po jeho ženě: "jako každé druhé úterý v měsíci."
"A to se vždycky zdrží tak dlouho?"
"No, jak kdy. Ale touhle dobou by tu už měla být. Vy jste tu kvůli ní? Stalo se jí něco?"
"Nejspíš ano, pane Krátký, ale zatím nevíme, co přesně. Co jste dělal poslední dvě hodiny?"
Nevěřícně se na ně díval, jako by nemohl vstřebat ty dvě věty a až po notné chvíli promluvil:
"Vy si myslíte, že jsem Jarče něco udělal já? Co je s ní?"
"To je normální postup. Zatím ověřujeme všechny okolnosti."
"Byl jsem tady za rohem Na faře."
"A to jste se tam zpovídal?"
"Ale ne, to je hospoda."
"A může vám to někdo dosvědčit?"
"Samozřejmě. Bylo tam tak deset, dvanáct lidí. U stolu jsem seděl s Karlem Homolou a Vencou Novákem. A hostinskýmu jsem před chvilkou platil. Ten tam touhle dobou určitě ještě bude."
"Tak to nám zatím stačí. A až se vaše paní vrátí domů, dejte nám vědět. Tady je vizitka."
"A co se teda vlastně stalo?"
"Našli jsme peněženku s doklady vaší manželky."
"A přišli jste je vrátit?"
"To právě ne. Jsou to předměty doličné."
_______
Hospoda Na faře přes pokročilou dobu ještě žila. U dvou sražených stolů asi osmička třicátníků hlučně doplňovala tekutiny ztracené amatérským sportem a od dveří vedoucích k toaletám vrávorali dva ztuha diskutující experti, kteří zjevně nezastávali shodný názor. Na co, to bylo nejasné nejen okolí, ale teď už pravděpodobně i jim.
"Jo, kdybyste přišli dřív, ještě ho tu zastihnete. Seděl támhle v rohu u okna s Bandaskou a Hombrem, teda pardón, s Václavem Novákem a s Karlem Homolou. Před pár minutama všichni cálovali a šli bydlet."
"Nás spíš zajímá, kdy přišli."
"No, ti dva tak kolem šesté a Jarmil před sedmou."
"A celou dobu byli všichni tři tady?"
"Tak občas si šli ven zakouřit, ale to bylo vždycky na pár minut."
"Tak vám děkujeme."
"A my pro dnešek končíme. Dnes už nám stejně nikdo nic neřekne a ráno moudřejší večera," pravil kapitán Mareš už venku a dlouze zívl: "uvidíme, co se dozvíme z pitvy a od techniků".
Emrich Sonnek
Noční překvapení (1. část)
Břetislav na poslední chvíli vyskočil z autobusu, div, že ho neskříply dveře, a na tom místě našel peněženku. Zvedl ji a vyrazil za tou neznámou ženou. Musela ho zaslechnout už při jeho kvapném opuštění autobusu...
Emrich Sonnek
Prázdninová
Když letní vedro lehký vánek chladí a trocha stínu je ve stromořadí a tím stromořadím kráčí víly, myšlenky se rázem soustředily na to, co mě nikdy neodradí.
Emrich Sonnek
Hrozní jsme...
Země zplundrovaná Fialovou vládou znovu vzkvétá a nová vláda jejímu lidu měrou vrchovatou vrací vše, oč byl okraden.
Emrich Sonnek
Krokodýlí slzy Petra Macinky
Ústavní soud je z podjatosti osočován často, a to zejména těmi, kterým jeho rozhodnutí nevoní. Tomu se ovšem dalo do značné míry předejít.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (7. část)
Zmocňuje se mě panika. Štěstí mě opustilo do třetice a zjevně naposledy. Ale já přece nechci umřít! Chci zakřičet, aby mi ještě dali šanci, ale nemohu. Můj hlas mě neposlouchá, slyším jen napjaté ticho...
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov
Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....
Skoro celý život shlíží na zem ze vzduchu, nejstaršímu pilotovi v Česku je 93 let
Když Gustav Vrbacký před čtyřmi lety přespával na menším sportovním letišti, uprostřed noci ho...
V Praze 5, Smíchově nedaleko parku Santoška se nachází sportoviště zejména bílého sportu tenisu, a...
Policie ve Varech: Nebojte se oslovit muže s dlouhou zbraní, jsou vám též k dispozici
Policie posílila kvůli filmovému festivalu bezpečnost v Karlových Varech. Návštěvníci tak mohou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 345
- Celková karma 13,77
- Průměrná čtenost 777x