Noční překvapení (1. část)
Bořivoje ta žena upoutala, už když nastupovala do autobusu. Ani ne zjevem; středně vysoká, hubená, šedivé vlasy, přes ruku přehozený šedivý svetr, celkově taková nenápadná šedá myš. Ale nastupovala předními dveřmi, kde byla největší tlačenice, a pak šla až úplně dozadu. Asi je z venkova. Tam jsou zvyklí při nástupu platit u řidiče. Určitě pojede až na konečnou a tam si počká na další spoj. Jen jestli ji ještě nějaký touhle dobou pojede.
K jeho velkému překvapení však už po pár zastávkach vystoupila a zamířila na cestičku k přilehlému lesoparku. A jak ji sledoval pohledem, najednou jí něco vypadlo do trávy u chodníku. Asi si toho nevšimla, protože dál pokračovala v chůzi.
Břetislav na poslední chvíli vyskočil z autobusu, div, že ho neskříply dveře, a na tom místě našel peněženku. Zvedl ji a vyrazil za tou neznámou ženou.
Musela ho zaslechnout už při jeho kvapném opuštění autobusu, protože výrazně zrychlila ve zjevné snaze uniknout z jeho dosahu.
Rád by na ni zavolal, že se nemá čeho bát, jenže nemohl. Je to sotva pár týdnů, co se Břetislav Kulhánek znovu narodil. Víc než padesát let kouření a prokouřené statisíce si vyžádaly svou daň a nedávno mu vyoperovali nádor na hrtanu.
I on tedy zrychlil krok a doufal, že lesík v parku, kterým procházeli, co nejdřív přejde do nějaké lépe osvětlené plochy, kde snad její obavy pominou.
Spěchal na samé hranici svých možností, ale dlouho se zdálo, že se vzdálenost mezi nimi nijak nemění a ani stromů neubývá. Nakonec však přece jen začala ztrácet náskok a on, rovněž prakticky u konce s dechem, se k ní přiblížil natolik, že jí mohl sáhnout na rameno. V té chvíli však žena padla jako podťatá a zůstala nehybně ležet tváří k zemi.
Sehnul se k ní a snažil se zjistit, co se jí stalo. Sáhl jí na krk, ale puls, ačkoliv jí ještě před chvílí muselo srdce bušit stejně jako jemu, nenahmatal. Má ji zkusit oživovat? Nebo zaběhnout někam pro pomoc? Ale kam? Volat nemůže. Nikdo by jej neslyšel.
Otevřel tu nalezenou peněženku v naději, že tam najde něco, co mu aspoň naznačí, jak postupovat dál. Peněženka byla skoro prázdná. Žádné peníze ani platební karty. Ale byla tu občanka a řidičák. Teď by potřeboval aspoň trochu světla. Jenže od té operace nekouří a zapalovač i s posledními krabičkami cigaret předal kamarádovi jako danajský dar.
Namáhá v té tmě oči, jak jen může, ale vtom zaslechne blížící se kroky a tlumený hovor.
Břetislav Kulhánek cítí, že je zle. Jestli ho ti dva uvidí stát nad mrtvolou s její peněženkou v ruce, nevyseká ho z toho ani Jan Zlatoústý, natož on sám se svou němotou. Zpanikaří, zahodí peněženku se vším, co v ní bylo a chvátá pryč. Pokud se ta žena ještě dá zachránit, oni to zvládnou i bez něj.
_______
"Mrtvá nemůže být dlouho. Musela zemřít chvilku před tím, než ji ti dva našli. Ale víc vám řeknu až po pitvě. Zatím to nevypadá na cizí zavinění. Ty oděrky na hlavě a na rukách má nejspíš od toho pádu na zem."
"Normálně jsme se tady vraceli z divadla. Od autobusu to máme přes ten lesík asi čtvrt hodinky. Když jsme vyšli z té zatáčky, v té tmě jsem viděl, že někdo spěchá před námi. Jenže při té jeho rychlosti by nás musel před chvílí předcházet, což mi nějak nehrálo. A pak si Milena všimla, že něco leží na zemi. A když jsme došli blíž, zjistili jsme, že tu leží ta žena. Milena okamžitě volala záchranku a já jsem zatím zkoušel první pomoc, ale rychle mi došlo, že už to má za sebou."
"A vzpomenete si, jak ten odcházející člověk vypadal?"
"Na to byla moc velká tma. Řekl bych, že spíš hubený a středně vysoký, ale stoprocentně jistý si nejsem."
"Já bych řekla, že byl spíš starší, ale to mě jen tak napadlo, že mladý by při tom spěchu asi běžel, ale on jen hodně rychle šel."
"Oni ti mladí tomu běhu dneska taky moc nedají."
"No ale i přes tu tmu a vzdálenost na mě působil jako starší člověk. Tak jsem to nějak vycítila."
"Tak vám děkuju, a kdybyste si ještě na něco vzpomněli, tady je moje vizitka."
"Pane kapitáne, chlapi tady našli peněženku. Peníze v ní nejsou, ale podle dokladů by to mohla být Jaroslava Krátká, vdaná, bytem Kostelní 13."
"Peníze asi stačil vytáhnout. A možná i platební karty. Dneska je má skoro každý."
"S těma penězma to je asi jinak. Po kapsách měla celkem osmnáct tisíc."
"Ale co dělala touhle dobou tady? Ke Kostelní je to osud pět kilometrů. Na noční běh nebo vycházku to nevypadá."
"Tak jedeme do té Kostelní. Možná nám k tomu něco řekne její manžel."
Emrich Sonnek
Prázdninová
Když letní vedro lehký vánek chladí a trocha stínu je ve stromořadí a tím stromořadím kráčí víly, myšlenky se rázem soustředily na to, co mě nikdy neodradí.
Emrich Sonnek
Hrozní jsme...
Země zplundrovaná Fialovou vládou znovu vzkvétá a nová vláda jejímu lidu měrou vrchovatou vrací vše, oč byl okraden.
Emrich Sonnek
Krokodýlí slzy Petra Macinky
Ústavní soud je z podjatosti osočován často, a to zejména těmi, kterým jeho rozhodnutí nevoní. Tomu se ovšem dalo do značné míry předejít.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (7. část)
Zmocňuje se mě panika. Štěstí mě opustilo do třetice a zjevně naposledy. Ale já přece nechci umřít! Chci zakřičet, aby mi ještě dali šanci, ale nemohu. Můj hlas mě neposlouchá, slyším jen napjaté ticho...
Emrich Sonnek
Když se z fair play stane fetiš, aneb někteří jsou si rovnější
Pokud však takovou látku požila, nebyl to žádný pokus o zakázané zlepšení výkonnosti. Markéta byla tvrdě odsouzena za doping, ačkoliv jí nebyl prokázán.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová...
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
InterSucho: Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a části Olomouckého kritický
Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický, uvedli...
Úsek cyklostezky Ohře u Lokte je po uzavírce kvůli pádu kamení opět průjezdný
Úsek cyklostezky Ohře u Lokte na Sokolovsku, který byl od počátku týdne kvůli popadanému kamení...
Výlety s dětmi v Praze: Kam vzít milovníky dinosaurů, vesmíru, železnice a zvířat?
Kam vyrazit s dětmi? Otázka, kterou si hlavně o víkendech klade snad každý rodič. Slunečné letní...
Olomoucký magistrát kvůli suchu zakázal odebírat vodu z Bystřice a dvou potoků
Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a...
Pronájem kancelářských nebo skladovacích prostor v budově Integra Zlín
Bartošova, Zlín
12 685 Kč/měsíc
- Počet článků 344
- Celková karma 14,23
- Průměrná čtenost 779x