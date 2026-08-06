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Nejlepší nápady mám, když jsem v opozici

Všichni, kdo sledují oslnivou kariéru Andreje Babiše, dobře vědí, že jeho nejlepším nápadem bylo Čapí hnízdo. Ale i jako vůdce opozice dokáže leccos vymyslet. Jen ve vládě mu ty dobré nápady chybí.

Všichni, kdo sledují oslnivou kariéru Andreje Babiše, dobře vědí, že jeho nejlepším nápadem bylo Čapí hnízdo. Ale i jako vůdce opozice dokáže leccos vymyslet.
Když v letech 2022 a 2023 v našich lékárnách chyběl penicilin nebo dětský Nurofen, opozice mluvila o manažerském selhání ministra zdravotnictví a Andrej Babiš tvrdil, že on by v roli premiéra řešil situaci v první linii. Léky by sháněl po celém světě. Dle opět vlastních slov by „obtelefonoval celou zeměkouli" a vozil je do lékáren osobně. O tehdejším ministrovi Válkovi prohlásil, že by za jeho vlády „nemohl dělat ani na recepci ministerstva zdravotnictví“.
Dnes je situace úplně jiná. Andrej Babiš se vrátil na pozici premiéra a penicilinu i dětského Nurofenu je pravděpodobně dost.
Ale zoufale chybí lék na rakovinu prsu Tamoxifen, který ročně potřebují tisíce pacientek. V síti lékáren k 5. srpnu zbývalo podle dat SÚKL posledních 81 balení, přičemž roční spotřeba činí 40 tisíc krabiček. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením velezkušeného Adama Vojtěcha (ve funkci je již potřetí, což je mezi ministry zdravotnictví určitě rekord) dodalo lék pozdě a v doslova symbolickém množství jednoho tisíce kusů, které pokrývají spotřebu na pouhých devět dnů.
Stát tak omezuje předepisování na jediné balení a dovoluje lékárníkům dělit blistry. Pacientky si obětavě předávají zbylé tablety nebo si pro Tamoxifen jezdí samy do Polska nebo Německa, kde je tohoto léku kupodivu dostatek.
A jak se k tomu postavil Andrej Babiš? Ve svém videu na sociálních sítích rozšafně pravil: „Staráme se, staráme se,“ a oznámil odjezd na dovolenou.
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Nedávno jsem tu publikoval kreslený vtip. Andrej Babiš dokázal, že převést tento vtip na skutečnost je pro něj doslova hračka.

Autor: Emrich Sonnek | čtvrtek 6.8.2026 16:26 | karma článku: 15,22 | přečteno: 195x

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Emrich Sonnek

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Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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