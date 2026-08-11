Ňadra mé lásky
Emrich Sonnek
Motoristé a volby do senátu
No vidíte. A já v tom vidím spíš oslabení pozice Motoristů v ní," pravil Václav Klaus potřásaje nesouhlasně hlavou: "to jste opravdu nemohli postavit kandidáty aspoň tam, kde kandidáti ANO a SPD za moc nestojí?
Emrich Sonnek
Příští prezident? Shoda v nabídce koalice i opozice
Pravděpodobnost stejného druhého kola je však zatím mimořádně nízká. Zatímco Petr Pavel chce konečné rozhodnutí oznámit až v příštím roce, Andrej Babiš se už spálil s možnost, že by na ta kamna sahal znovu, vylučuje.
Emrich Sonnek
Nejlepší nápady mám, když jsem v opozici
Všichni, kdo sledují oslnivou kariéru Andreje Babiše, dobře vědí, že jeho nejlepším nápadem bylo Čapí hnízdo. Ale i jako vůdce opozice dokáže leccos vymyslet. Jen ve vládě mu ty dobré nápady chybí.
Emrich Sonnek
Motoristé mají kandidáta pro prezidentské volby
"Ale to se rozpadne koalice," namítl Macinka. "Nerozpadne. Babiš i Okamura potřebují, aby vydržela. Babiš vám něco nabídne, ale na vašem místě bych první nabídku nebral. On rád přidá."
Emrich Sonnek
Nikdy nikam nechoď neohlášen
Jenže život není spravedlivý. Za ty miliardy let zdokonalování se naučil míchat karty obratněji než protřelý falešný hráč a nikdy nerozdává všem stejně. A to, jaké karty nám namíchá, neovlivníme.
|Další články autora
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější
Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po...
Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený
Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....
Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený
Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....
Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů
Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 365
- Celková karma 15,40
- Průměrná čtenost 761x