Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Ňadra mé lásky

Ne vždy, ale často méně může být více a kvalita je důležitější než množství. A když ne dnes, tak později. Nakonec všechno prověří čas.
Autor: Emrich Sonnek | úterý 11.8.2026 16:06 | karma článku: 7,50 | přečteno: 87x

Další články autora

Emrich Sonnek

Motoristé a volby do senátu

No vidíte. A já v tom vidím spíš oslabení pozice Motoristů v ní," pravil Václav Klaus potřásaje nesouhlasně hlavou: "to jste opravdu nemohli postavit kandidáty aspoň tam, kde kandidáti ANO a SPD za moc nestojí?

9.8.2026 v 16:38 | Karma: 12,90 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Příští prezident? Shoda v nabídce koalice i opozice

Pravděpodobnost stejného druhého kola je však zatím mimořádně nízká. Zatímco Petr Pavel chce konečné rozhodnutí oznámit až v příštím roce, Andrej Babiš se už spálil s možnost, že by na ta kamna sahal znovu, vylučuje.

7.8.2026 v 14:57 | Karma: 11,50 | Přečteno: 209x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Nejlepší nápady mám, když jsem v opozici

Všichni, kdo sledují oslnivou kariéru Andreje Babiše, dobře vědí, že jeho nejlepším nápadem bylo Čapí hnízdo. Ale i jako vůdce opozice dokáže leccos vymyslet. Jen ve vládě mu ty dobré nápady chybí.

6.8.2026 v 16:26 | Karma: 15,51 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Motoristé mají kandidáta pro prezidentské volby

"Ale to se rozpadne koalice," namítl Macinka. "Nerozpadne. Babiš i Okamura potřebují, aby vydržela. Babiš vám něco nabídne, ale na vašem místě bych první nabídku nebral. On rád přidá."

3.8.2026 v 19:28 | Karma: 31,51 | Přečteno: 1760x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Nikdy nikam nechoď neohlášen

Jenže život není spravedlivý. Za ty miliardy let zdokonalování se naučil míchat karty obratněji než protřelý falešný hráč a nikdy nerozdává všem stejně. A to, jaké karty nám namíchá, neovlivníme.

1.8.2026 v 22:42 | Karma: 15,23 | Přečteno: 249x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....
5. srpna 2026  19:15,  aktualizováno  6. 8. 10:34

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....

Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější

Pirátská kapela během předvolební kampaně na pražském Andělu (29. června 2026)
11. srpna 2026  20:20

Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po...

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek
11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek
11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....

Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů

ilustrační snímek
11. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Emrich Sonnek

  • Počet článků 365
  • Celková karma 15,40
  • Průměrná čtenost 761x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.