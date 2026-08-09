Motoristé a volby do senátu
"Zklamal jste mě, Petře," pravil unaveným hlasem otec zakladatel české pravice bez přívlastků Václav Klaus, když zvedl oči od zprávy o uzavření přihlášek kandidátů pro senátní volby po zjištění, že Motoristé sobě do senátních voleb nepostavili žádného svého kandidáta.
"Po parlamentních volbách jsem vám přece jasně řekl, abyste nevstupovali do vlády a vrhli se na budování strany. Ale vy jste tvrdil, že stihnete obojí."
"My bychom to stihli. Měl jsem jasný plán. Ale prezident mi ho naboural hned v zárodku tím, že odmítl jmenovat Filipa ministrem zahraničí a pak ani životního prostředí a já jsem musel zaskakovat v roli dvojministra. Co jsem kolem toho ztratil času a energie. A pak to pokračovalo Ankarou a esemeskami. Sakra, vždyť ten chlap mě zaměstnává víc než Babiš!"
"Ale tohle všechno jste si mohli ušetřit, kdybyste ve vládě nebyli. Současná opozice je slabá jako třetí výluh z čajového sáčku. Kdyby v ní byli Motoristé, mohl jste se bez větší námahy stát jejím lídrem. A co máte z pozice v koalici?"
"Máme čtyři důležitá ministerstva. Krotíme Green Deal, omezili jsme akcelerační zóny, Klempíř připravil zákon o zrušení televiznich a rozhlasových poplatků..."
"Zadržte," přerušil Macinku Klaus: "To zrušení poplatků jste přece neměli ve volebním programu."
"Děláme, co můžem. Kdyby nám voliči dali přes padesát procent hlasů, nemuseli bychom ty kompromisy dělat."
"Tak se těmi kompromisy aspoň nechlubte. Co si vůbec slibujete od podpory kandidátů ANO a SPD v senátních volbách?"
"Přece posílení koalice."
"No vidíte. A já v tom vidím spíš oslabení pozice Motoristů v ní," pravil Václav Klaus potřásaje nesouhlasně hlavou: "to jste opravdu nemohli postavit kandidáty aspoň tam, kde kandidáti ANO a SPD za moc nestojí a byla by tam aspoň nějaká šance?"
"Sedmadvacet lidí jsme opravdu nenašli. Zkoušeli jsme to i přes sociální sítě, ale to, co se nám přihlásilo, bylo nepoužitelné. Pár nadějí jsme sice našli, ale ti budou zralí tak možná za deset, patnáct let."
"Petře, znáte vůbec česká přísloví?" začal Václav Klaus zdánlivě z jiného soudku.
"No, nějaké bych určitě dal dohromady."
"Já mám na mysli jedno konkrétní, o svícnu a tmě. Vy hledáte na sociálních sítích, které jsou plné zoufalců, a přitom přehlížíte perly ve svém nejbližším okolí. Víte vy vůbec, jaký je původ slov senát a senátor?"
"To náhodou vím. Je to z latinského slova senex, to znamená stařec," chtěl ukázat svoji vzdělanost Macinka, ale vtom se mu oči rozšířily údivem: "počkejte, vy jste za nás chtěl kandidovat? A nebyla by pro vás ta kampaň namáhavá?"
"To mě hrubě podceňujete. Bývaly doby, kdy se říkalo, že v Praze by vyhrála i moje tenisová raketa. Tu jsem sice už pověsil na hřebík, ale při dobře zvoleném volebním obvodu... Ale co vám mám povídat. Poprvé v životě jsem se zachoval skromně a zase se ukázalo, že to není dobrá cesta. Alespoň pro mě."
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Poznámka na závěr: Nepatřím k důvěrným přátelům protagonistů tohoto rozhovoru, takže nemohu vyloučit, že některé z jejich slov se ke mně dostalo zkresleně.
Emrich Sonnek
Příští prezident? Shoda v nabídce koalice i opozice
Pravděpodobnost stejného druhého kola je však zatím mimořádně nízká. Zatímco Petr Pavel chce konečné rozhodnutí oznámit až v příštím roce, Andrej Babiš se už spálil s možnost, že by na ta kamna sahal znovu, vylučuje.
Emrich Sonnek
Nejlepší nápady mám, když jsem v opozici
Všichni, kdo sledují oslnivou kariéru Andreje Babiše, dobře vědí, že jeho nejlepším nápadem bylo Čapí hnízdo. Ale i jako vůdce opozice dokáže leccos vymyslet. Jen ve vládě mu ty dobré nápady chybí.
Emrich Sonnek
Motoristé mají kandidáta pro prezidentské volby
"Ale to se rozpadne koalice," namítl Macinka. "Nerozpadne. Babiš i Okamura potřebují, aby vydržela. Babiš vám něco nabídne, ale na vašem místě bych první nabídku nebral. On rád přidá."
Emrich Sonnek
Nikdy nikam nechoď neohlášen
Jenže život není spravedlivý. Za ty miliardy let zdokonalování se naučil míchat karty obratněji než protřelý falešný hráč a nikdy nerozdává všem stejně. A to, jaké karty nám namíchá, neovlivníme.
Emrich Sonnek
Zrání Filipa Turka
Došlo však i na velmi upřímnou sebekritiku: „Děsí mě, že máme ve Sněmovně tolik zákonodárců, kteří neznají základní dopravní předpisy. Měli by znát mnohem složitější zákony; tím, že je neznají, tak často hlasují pro nesmysly.“
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