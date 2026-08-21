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Miloš Zeman na Hrad?

„Miloš Zeman v minulosti sice řekl, že kandidovat nebude, ale zároveň také říkal, že jenom blbec nemění své názory. Takže dostál své poučky."

„To víte, že mě to láká. Že v koutku mé duše o tom stále uvažuji. Ale protože každý člověk má své alter ego, tak moje alter ego mému egu říká: Miloši, je ti 82 let a neměl bys být českým Bidenem," odpověděl Miloš Zeman na otázku reportéra Petra Koláře na konci rozhovoru uveřejněného včera v deníku Dnes.
Miloš Zeman od doby, kdy končil ve funkci prezidenta republiky zjevně pookřál. Je vidět, že jeho absence v nejvyšší ústavní funkci prospívá nejen úřadu a zemi, ale i jemu samotnému.
Jeho nástupce Petr Pavel vnímá Zemanova slova jako důkaz dobrého zdraví a na tiskové konferenci v Nového Městě na Moravě k tomu vlídně přihlásil:
„Miloš Zeman v minulosti sice řekl, že kandidovat nebude, ale zároveň také říkal, že jenom blbec nemění své názory. Takže dostál své poučky. Já si myslím, že je hezké, že se cítí natolik zdráv, že by o své kandidatuře uvažoval a já mu to zdraví velice přeji.“
Politologové neberou Zemanovo vyjádření příliš vážně, a to ve shodě s ním hlavně z důvodu věku. Pro ně to spíše Zemanův prázdninový vtípek, aby se jeho jméno objevilo v novinových titulcích.
Ale našli se i takoví, kteří tu odpověď nepřečetli celou nebo její druhou část berou jako nezbytný folklór a kandidaturu Miloše Zemana by podpořili. A nepřekvapí, že jsou mezi nimi nejvyšší představitelé Motoristů; jak předseda Petr Macinka, tak čestný prezident Filip Turek.
Při kritickém nedostatku osobností v jejich spolku by pro ně by byla výhodná nejen jeho kandidatura, ale i případné vítězství. A mají k tomu pádné důvody.
Jejich skutečnému kandidátovi Filipu Turkovi by to dalo potřebný čas k odpracování hříchů mládí a kontrast věku by při dalších prezidentských volbách hrál v jeho prospěch. A po dalších pěti letech úřadování Miloše Zemana by každá změna byla vnímána jako změna k lepšímu.

Autor: Emrich Sonnek | pátek 21.8.2026 8:13 | karma článku: 6,31 | přečteno: 80x

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Emrich Sonnek

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