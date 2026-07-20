Lesní nokturno
Je noc, tma jako v ranci.
Nad hlavou hvězdné nebe,
u nohou svatojánci
v bláznivém lásky tanci
a já zas vidím tebe.
Noc, ticho a samota.
Spojenci, nad něž není,
když se linka života
nečekaně zamotá
a hledám rozuzlení.
Odešlas beze slova,
nebyl čas na loučení
a bolest opravdová
v mé duši tiše klová.
Než přijde světlo denní,
dumám, jak začít znova.
Nic nechci opakovat,
když šmahem vše se mění.
Emrich Sonnek
Dospívání Filipa Turka
Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible
Emrich Sonnek
Prezident zneužívá časové tísně premiéra ve své volební kampani
A této časové tísně zneužívá prezident republiky, když potměšile vyzývá premiéra ke schůzkám, na nichž by hledali společnou řeč v otázce tak banální, jako je zahraniční politika.
Emrich Sonnek
Vede stejný začátek ke stejným koncům?
Musím připustit, že není vinou ani Petra Pavla, ani Andreje Babiše, že ve volbách nekandidoval nikdo, kdo by voliče přesvědčil, že je lepším kandidátem na prezidenta republiky než jeden z těch dvou.
Emrich Sonnek
Proč je dobře, že (nejen) v tenise neexistuje remíza
Věřím, že obě naše tenistky šampiónkami jsou a zítra nám předvedou excelentní hru a gentlemanské chování. A tím u mě vyhrají obě bez ohledu na skóre.
Emrich Sonnek
Noční překvapení (4. část - Rozuzlení)
Já toho Hojera přetrhnu, pomyslel si. On se na tu databázi vykašlal. A já jsem zprávy samozřejmě nestihl. Tak proto ta podoba! "Jste si tím jistá? A mohla byste ji identifikovat? Kdy jste ji viděla naposledy?"
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