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Lesní nokturno

Když Slunce i Měsíc jsou na nebi za dne a noc temná padne, vládu mají běsi a vzpomínky zrádné.

Je noc, tma jako v ranci.
Nad hlavou hvězdné nebe,
u nohou svatojánci
v bláznivém lásky tanci
a já zas vidím tebe.

Noc, ticho a samota.
Spojenci, nad něž není,
když se linka života
nečekaně zamotá
a hledám rozuzlení.

Odešlas beze slova,
nebyl čas na loučení
a bolest opravdová
v mé duši tiše klová.
Než přijde světlo denní,
dumám, jak začít znova.
Nic nechci opakovat,
když šmahem vše se mění.

Autor: Emrich Sonnek | pondělí 20.7.2026 10:06 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Emrich Sonnek

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Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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