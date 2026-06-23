Když se z fair play stane fetiš, aneb někteří jsou si rovnější
Jak ukázal nedávný krach takzvaných Enhanced Games, na nichž mohli soutěžit i sportovci využívající ke zlepšení výkonnosti doping, naprostá většina fanoušků sleduje sport nejen kvůli dramatickým situacím a úchvatným výkonům, ale i kvůli myšlence fair play, která ke sportu patří.
Touha některých sportovců zvítězit a vydobýt si svých patnáct minut slávy je však někdy silnější, než odpovídá jejich reálným možnostem, a tak se ve sportu objevily nejrůznější podpůrné prostředky.
Škála látek, které mohou ovlivnit výkon sportovce, je široká a stále se rozšiřuje. Některé otupují bolest spojenou s výkonem na samé hranici možností, jiné zlepšují okysličení krve a umožňují tak rychlejší výdej energie, podporují nárůst svalové hmoty, nebo třeba "jen" urychlují regeneraci a umožňují tak trénovat déle a intenzivněji.
Mnohé z nich jsou běžnou součástí léků a stejně jako ony mají různé další vedlejší účinky. Z minulosti je známá řada případů úmrtí sportovců, kteří na tento způsob zlepšování výkonnosti doplatili životem nebo zdravím. Nejen proto je žádoucí, aby byl doping ve sportu zakazován a trestán.
A tvrdý trest teď dopadl na naši tenistku Markétu Vondroušovou. Na čtyři roky jí bylo zakázáno nejen hrát, ale i trénovat. A co tak strašného pozřela, že jí byl vyměřen prakticky likvidační trest?
Vůbec nic. Jen odmítla poskytnout vzorek pro dopingovou kontrolu, protože komisařka se u ní objevila až v noci, po hodinách vyhrazených pro tuto kontrolu. Markétino vysvětlení, že se obávala, o svou bezpečnost, nebylo uznáno a likvidační trest byl udělen, ačkoliv jen o několik měsíců dříve vyvázli tenisté Jannik Sinner s tříměsíčním a Iga Šwiateková s měsíčním trestem, přestože v jejich vzorcích zakázané látky prokazatelně byly.
Čtyřletý zákaz činnosti je o to nepochopitelnější, že Markétin vzorek odebraný o tři dny později žádné zakázané látky neobsahoval.
Kdyby Markéta Vondroušová v průběhu těch tří dnů odehrála finále turnaje a tento titul jí byl odebrán, dalo by se to pochopit. Nemohu vyloučit, že Markéta požila některou z toho olbřímího seznamu zakázaných látek, která má jen krátkodobý účinek a kterou po těch několika desítkách hodin nelze prokázat, a nechtěla, aby taková věc vešla ve známost.
Pokud však takovou látku požila, nebyl to žádný pokus o zakázané zlepšení výkonnosti. Markéta byla tvrdě odsouzena za doping, ačkoliv jí nebyl prokázán.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (6. část)
Když se někdo rozhodne odejít ze života svobodně a dobrovolně, ptám se, jestli má právo zatahovat do toho další osoby. Nevystavuje je stresu? Nezatěžuje tím jejich svědomí? Není taková "pomoc" v rozporu s Hippokratovou přísahou?
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (5. část)
Jenže s Boženou jsme na sobě neměli nejen boty, ale vůbec nic a skončilo to vášnivým milováním. Pokud jsem byl při odjezdu opilý, bylo to štěstím a ne alkoholem.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (4. část)
Tátova hlava se objeví vedle máminy a vidím, jak se mu oči zalévají slzami. Neříká nic, jen po chvilce, která je dostatečně krátká na to, aby ty slzy neopustily oči, bere mámu jemně za ramena a otáčí ji k odchodu.
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (3. část)
"Dal jsem kopii té listiny třem různým právníkům. A určitě víte, že tam, kde je více právníků, je ještě více právních názorů. Potřebujeme čas. A on taky. Hodně času. Ale teď už mu zase dopřejte klid. Ten potřebuje nejvíc."
Emrich Sonnek
Třikrát a dost (2. část)
"To bys spáchal sebevraždu?" zeptal se tehdy Olda a já jsem mu odpověděl, že na to už jsou ve světě zařízení.
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