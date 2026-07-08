Když jeden jedná, druhý jí a třetí se čtvrtým hrají lízaný mariáš
Ankarská kapitola kohabitace prezidenta a některých členů vlády nepochybně vejde do dějin politologie.
Zatímco prezident Petr Pavel nás s vážnou tváří informoval, že před neformální večeří v úterý jednal mimo jiné s představiteli Nizozemska, Belgie, Finska, Maďarska, Polska a Slovenska o výdajích na obranu, o situaci v jednotlivých členských zemích, o tom, jak nadále podporovat Ukrajinu a o odstraňování překážek pro větší integraci evropského obranného průmyslu, premiér Andrej Babiš nás s optimistickým úsměvem na líci informoval, že neformální večeře byla opravdu zábavná. Evropští i američtí politici totiž hodili své starosti o osud světa alespoň na chvíli za hlavu a na večeři šli především jako galantní doprovod svých chotí. Ty se přece už dlouho neviděly, a tak potřebovaly probrat novinky ze světa módy, celebrit a všeho dalšího, co jim může zlepšit náladu.
Jejich muži pak večeři využili nejen k doplnění kalorií, ale i k hovorům o fotbale a jiných svých koníčcích a středech zájmů.
Dobrá nálada Andreje Babiše byla jistě způsobena nejen dobrým jídlem a přátelskou atmosférou večeře, ale i potřesení rukou se svým vzorem Donaldem Trumpem. Tuto fotografii nepřikládám, protože nejsem jejím autorem, ale nepochybuji, že v této chvíli už obletěla svět. Tvář Andreje Babiše na ní zdobí nelíčeně šťastný úsměv. Donald Trump však působí dojmem, jako by odstrkoval otravného dotěru, který mu brání v rychlé chůzi.
O dalších významných členech delegace ministrech zahraničí Petru Macinkovi a obrany Jaromíru Zůnovi agentury mlčí. Snad opravdu pro ukrácení dlouhé chvíle ten lízaný mariáš zkusili, ale abych Petru Macinkovi nekřivdil, připomenu, že před summitem NATO v Ankaře oznámil, že Česko chce pomáhat Kyjevu prostřednictvím iniciativy s názvem Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), ve které spojenecké země platí za americké vojenské vybavení, které je pak dodáno na Ukrajinu. Tím ovšem popudil celou SPD, která o tom nebyla informována.
Inu, Andrej Babiš ví, jak poštvat své koaliční partnery proti sobě a vytěžit z toho maximum.
Emrich Sonnek
Noční překvapení (3. část - Trošku se to zamotává)
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Emrich Sonnek
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Emrich Sonnek
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Země zplundrovaná Fialovou vládou znovu vzkvétá a nová vláda jejímu lidu měrou vrchovatou vrací vše, oč byl okraden.
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